Konyaaltı’nda yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde yol bakım-onarım, asfalt serimi ve yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, temel hizmet seferberliğine hız kazandırdı. Bir yandan ilçe merkezinde bulunan yollarda çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, diğer yandan kırsal mahallelerde yeni yol açma, asfalt serimi ve yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölge halkının talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe merkezinde Sarısu 150, 151, 154 ve 129, Toros Mahallesi 801 sokaklarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kırsal bölgelerde bulunan Hisarçandır 4050, Çitdibi, Yarbaşçandır, Doyran, Sinan Değirmeni ve Çağlarca Mahallesi 4359 sokağında bakım-onarım, yeni yol açma ve asfalt serimi gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bölge halkından gelen talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için Halk Masa’nın yanı sıra birçok iletişim kanalı oluşturduklarını belirtti. Hizmet birimlerinin 7/24 ulaşılabilir olduğunu dile getiren Başkan Esen, kurdukları Whatsapp gruplarıyla da sorunlara anında müdahale ettiklerini kaydetti. Konyaaltı’nın, kentin yurt dışına açılan modern yüzü olduğunu söyleyen Esen, “İlçemiz, Antalya’nın en önemli turizm bölgesidir. Yaptığımız her hizmeti bunu göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, ilçe sakinlerimizden gelen taleplerin yanı sıra mahalle mahalle sokak sokak incelemelerde bulunarak aksaklıkları tespit ediyor. Şu anda ilçenin kırsalından merkezine çalışmalarımız sürüyor” dedi.