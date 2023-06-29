Konyaaltı’nda yollar yapay zekâ ile onarılacak

Dijital dönüşüm projelerini hayata geçirerek bu alanda yenilikçi bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Konyaaltı Belediyesi’nde yollardaki aksaklıklar, çukurlar ve bozuk kaldırımlar yapay zekâ yoluyla tek tuşla tespit ediliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Personelimizin 8 ayda tespit edebileceği aksaklıkları 7 günde hazırladığımız sistemimiz ile tespit ettik. Konyaaltı’nda yollar artık yapay zekâ sayesinde hızla onarılacak” dedi.

Konyaaltı Belediyesi dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Belediye personeli, ilçe sınırları içerisindeki 24’ü kırsal 15’i merkez olmak üzere 39 mahalleyi bir hafta boyunca karış karış dolaşarak yolların çekimlerini yaptı. Yapay zekâ yoluyla hayata geçirilen sistem ile yollardaki tüm aksaklıklar, çukurlar, tümsekler, bozuk asfaltlar ve trafik lambalarının yeri tespit edildi. Sistem ile belediye yetkilileri, ilçe sınırları içerisindeki yol ile ilgili tüm aksaklıkları sistem üzerinde anında görerek müdahale edebilecek.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ İLÇE BELEDİYESİNDE UYGULANACAK

Dijital dönüşüme belediye olarak oldukça önem verdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sistemin Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin ardından Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesi tarafında hayata geçirildiğini söyledi.

SORUNLARA ANINDA MÜDAHALE

Yapay zekâ teknolojisi ile hayata geçirilen sistem ile artık yollardaki tüm sorunları anında görüp müdahale edebildiklerini açıklayan Başkan Esen, “Belediye ekipleri bir hafta boyunca Konyaaltı’ndaki tüm mahalleleri karış karış gezerek yolları kayda geçirdi ve bunları sisteme yükledi. Normalde personelimiz sahada bunları tespit etmeye kalksaydı bu süre 8 ayımızı alırdı. Yapay zekâ sayesinde hem sorunları hızla tespit etmiş olduk hem de sıkıntılı yerlere anında müdahale edebilme imkânına ulaştık” dedi.

ÇUKURUN BOYUTUNU BİLE BELİRLİYOR

Temel amaçlarının yapay zekâyı kullanarak sokak üzerindeki bütün envanteri çıkararak sorunlara anında müdahale etmek olduğunu kaydeden Başkan Esen projeyle ilgili şunları söyledi:

“Yani bu ne demek. Bir sokağa girdiğinizde o sokağın neresinde rögar var, neresinde kaldırım taşı bozuk, neresinde çukur ve tümsek var gibi bilgileri elde edebiliyoruz. Aynı zamanda yol güzergâhı boyunca trafik levhası ve trafik ışıklarının verilerini de yapay zekâ ile koordinatlı olarak topluyoruz. Yapay zekâ trafik levhasının olmadığı yerlerde trafik lambası ihtiyacını da belirliyor. Örneğin sola dönen bir yol var ve sola dönmenin serbest olduğuna dair bir trafik levhası yoksa yapay zekâ bunu da belirliyor. Çukurun yüzde kaç oranında olduğunu bile görebiliyorsunuz bu sistemle. Kırsal bölge ile ilgili sorunlarımız olduğunda da kırsal bölgedeki çukurlarımızı, yamalarımızı ada, parsel, sokak numarası ile görebiliyoruz. Onarım çalışması yapıldıktan sonra bölgenin fotoğrafı çekilip sisteme yüklendiğinde harita üzerindeki ünlem işareti kalkıyor.”