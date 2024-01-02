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Konyaaltı’nın Çocukları Çok Mutlu

Konyaaltı’nın Çocukları Çok Mutlu
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Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim alan öğrenciler için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde eğlence düzenlendi. Minikler gerçekleştirilen aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı Gürsu, Hurma, Toros ve Uncalı kreşlerinde eğitim alan çocuklar yeni yıla keyifle başladı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde çocuklara özel gerçekleştirilen etkinlik, palyaço gösterisi ile başladı. Çocuklar daha sonra gerçekleştirilen kar partisi ve şişme oyun parkurunda doyasıya eğlendi. Zaman zaman sahneye çıkarak gösterilere ortak olan minikler, arkadaşlarını alkışlamayı da ihmal etmedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Çocuklar için hazırladıkları her etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kreşlerimizde eğitim alan çocuklarımızla keyifli vakit geçirmek, onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızın yüzü her zaman gülsün” dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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