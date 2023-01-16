Küçükçekmece Belediyesi'nden 121. doğum gününde Nâzım Hikmet'e vefa

Türk edebiyatına önemli eserler bırakmış olan dünyaca ünlü şair ve yazar Nâzım Hikmet Ran, 121. doğum gününde Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde özel bir sergiyle anıldı. “Nâzım – Sen Gittin Gideli” başlıklı sergide, Gazeteci-Yazar Alâettin Bahçekapılı’nın bir araya getirdiği, usta şairin ardından aydın, yazar ve şairlerin kaleme aldığı mektuplar Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Barışın, aşkın, özgürlüğün şairi, memleket sevdalısı Nâzım Hikmet 121. yaşına basarken, biz de onunla ilgili anlamlı bir etkinlikle Küçükçekmece’den bir vefa örneği sergilemek istedik. Nâzım Hikmet, kağıdıyla, kalemiyle, mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor” diye konuştu.

Alâettin Bahçekapılı: İyi ki doğdun Nâzım, iyi ki sevdanı yüreğimize nakşettin

Nâzım Hikmet’in 50. ölüm yıl dönümünde “Nâzım -Sen Gittin Gideli” diye bir kitap oluşturduğunu ifade eden Gazeteci Yazar Alâettin Bahçekapılı, “O yıl, bir grup Nâzım sevdalısı dostumla Moskova’da Nâzım Hikmet’in mezarı başındaydım. Dostlarıma, mektuplar yazdırdım “sen gittin gideli” diye başlayan… Aramızdan ayrılanların ardından mektup yazma yazdırma geleneğini oluşturan bir eylemdi bu, sevindirici bir işti. Bu sergide de gidenlerin ardından mektup yazma geleneğinin desteklenmesi gereğini topluma yaymak adına Küçükçekmece Belediyesi ön açtı ve bana destek oldu. Teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun Nâzım. İyi ki bu memleketi sevdin. İyi ki sevdanı yüreğimize nakşettin” diye konuştu.

10 Şubat’a dek izlenebilir

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Son 2 yılda Nazım Hikmet ile ilgili pek çok çalışmaya imza attık. 119. doğum gününde usta şairin eserlerini içeren, M. Melih Güneş'in ‘Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde’ isimli, kaynak değerinde anlamlı bir kitabı dünya kitaplığına kazandırdık. 120. Yaş gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım” isimli sergi ile anmıştık. Şimdi de bu özel sergiyi sanatseverlerle buluşturuyoruz. Gazeteci Yazar Alâettin Bahçekapılı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Nâzım’a 50 yıl sonra mektup yazanlar arasında Balaban, Refik Erduran, Hıfzı Topuz, Orhan Karaveli, Ataol Behramoğlu, Ahmet Özer, Yaşar Kemal, Mustafa Balel, Battal İlgezdi, Müjdat Gezen, Sunay Akın, Öner Yağcı, Ayten Mutlu, Alâettin Bahçekapılı, Ümit Tarı, Aslan Kavlak, Hüseyin Atabaş, Mustafa Ruhi Şirin, Selçuk Ülger, Korkut Akın, Güney Özkılınç, Saber Moghaddami, Veron Dedeoğlu, Gülsüm Cengiz, Cengiz Bektaş gibi isimler yer alıyor.

Nâzım’ın mezar taşına okunan 43 mektubun el yazısı 38’inin birer sayfasını bulabileceğiniz sergi, 10 Şubat’a dek Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde izlenebilir.