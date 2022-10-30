Küçükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Küçükçekmece’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği Özgürlük Yürüyüşü ve Pinhani konserine binlerce kişi büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Kemal Çebi 29 Ekim mesajında, “İmkânsızlıklar içinde kazanılan bir zaferin ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize kazandırdığı ve emanet ettiği Cumhuriyet tüm değerlerimizin bütünüdür, özgürlüğümüzün nişanıdır. Bize düşen bu emanete sahip çıkmak, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında ülke bütünlüğünün korunması için milli birlik ve beraberliğe değer vermek, yeniliklere açık, bağımsız ve ileri toplum hedefine ulaşmak için durmadan çalışmak ve üretmektir. Özgürlük, eşitlik, hürriyet, barış, demokrasi, bağımsızlık, bilim, eğitim, adalet, laiklik ve egemenlik diyenlerin arkasında Cumhuriyet, Cumhuriyet’in arkasında milyonlar var. Biz de o milyonlar olarak Cumhuriyet’e sahip çıkacak, var gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Özgürlük yürüyüşü ve Pinhani konserine büyük ilgi

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kent genelini Atatürk afişleri ve Türk Bayrakları ile donattı. Kutlamalar, 28 Ekim günü öğlen saatlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolünün Halkalı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. 29 Ekim’de ise Halkalı’da başlayan ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ne kadar süren özgürlük yürüyüşünde yüzlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları ve bando takımı eşliğinde coşkuyla yürürken, kortejde renkli görüntüler oluştu.

Yürüyüşün ardından, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde ise sevilen grup Pinhani sahne aldı. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri konserlerin yanı sıra dizi film müzikleri ile de başarılı çalışmalara imza atan grubun söylediklere şarkılara sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti. Küçükçekmece Belediyesi Halk Oyunları topluluğu da Cumhuriyet temalı gösterilerini sahneledi.

Kutlamalar kapsamında ilçedeki Gündüz Çocuk Bakımevleri ve Bilgi Evlerindeki öğrenciler de birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Halkalı Stadı’nda düzenlenen etkinliklerde ise öğrenciler, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini vurgulayan şarkılar söyleyip çeşitli gösteriler sundu.