Küçükçekmece'de ücretsiz gençlik festivali başlıyor
Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatilinde düzenleyeceği Gençlik Festivali’nde birbirinden ünlü isimleri aynı sahnede buluşturacak. Gençlik Festivali’ne 27-28-29 Ocak tarihlerinde Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak.
Ücretsiz gerçekleşecek festivalin sanatçı kadrosu ise oldukça dikkat çekiyor. Müziğin ve eğlencenin hız kesmeyeceği festivalde 3 gün boyunca Sefo, Manga, Köfn, Ceylan Ertem, Nil Karaibrahimgil, Sena Şener, Dengi Dengine gibi müzik dünyas
Küçükçekmece’de sömestir tatilinin gençler ve çocuklar için keyfe dönüşeceğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Zorlu ve yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ardından gençlerimizin ve çocuklarımızın tatil sevincini ikiye katlamak istedik. İlkini geçen yıl sömestir tatilinde düzenlediğimiz Gençlik Festivalimize İstanbul’un dört bir yanından gençler büyük ilgi göstermişti. Biz de tekrarını yapacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi uzun zamandır beklenen gün geldi ve gençlerin tercihleri ve beğenileri üzerinden hazırladığımız festival ile karşılarındayız. Onların deyimi ile tam da kafalarına göre bir festival olacak. Tüm İstanbullular bu festivale davetlimizdir” diye konuştu.
Festival Programı
Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi
Kapı Açılış: 17.00
27 Ocak 2023 Cuma
Dengi Dengine
Sena Şener
Manga
28 Ocak 2023 Cumartesi
Ceylan Ertem
Nil Karaibrahimgil
Köfn
29 Ocak 2023 Pazar
Sefo
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