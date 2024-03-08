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Kültür Sanatın nabzı Beylikdüzü'nde atıyor

Kültür Sanatın nabzı Beylikdüzü'nde atıyor
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Beylikdüzü Belediyesi ilçede kültür sanat rüzgarı estirmeye devam ediyor. Aralarında pop müziğinin sevilen isimlerinden Ayşegül Aldinç’in de olduğu konserler ve tiyatro oyunları İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

 

 

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) mart ayında da tiyatro oyunlarına ve konserlere ev sahipliği yapıyor. BAKSM’de bu ay; “Kavuklu’nun Seçimi”, “Yaşanacak Bir Dünya Var”, “Bizi Siz Delirttiniz”, “Ne Oynuyoruz”, “Ayı ve Bir Evlenme Teklifi”, “Hastalık Hastası” tiyatro oyunları ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

 

Çocuklara özel tiyatro oyunları

 

Mart ayında ayrıca çocuklar da kültür sanat etkinliklerine doyacak. 16 Mart’ta “Çizmeli Kedi”, 23 Mart’ta “Maşa ile Koca Ayı”, aynı gün “Kral Şakir”, ertesi gün ise “Kuğu Gölü” oyunları sahnelenecek. Öte yandan Eti Çocuk Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı ücretsiz çocuk oyunu “Mutluluk Denince Akla” 9 Mart Cumartesi günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans halinde minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

 Türk Popu’nun dev ismi BAKSM’de

 Müzik dünyasının tüm renklerine ev sahipliği yapacak olan Beylikdüzü Sahnesi’nde 16 Mart Cumartesi günü saat 21.00’de pop müziğin sevilen isimlerinden Ayşegül Aldinç de harika bir konser verecek. 17 Mart Pazar günü ise “Zaferin 109. Yılında Çanakkale ve Atatürk” söyleşi ve konser programında emekli tuğgeneral ve yazar Naim Babüroğlu ile halk müziği sanatçısı Remzi Uzgidim dinleyicisiyle buluşacak. Sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden tüm detaylı bilgiye ulaşabilir.

 

 

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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