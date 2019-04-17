Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mazbatasını aldı

Kartal Anadolu Adliyesi’nde vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Başkan Ali Kılıç’a başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Mazbatasını meclis üyeleriyle birlikte alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çıkışta kısa bir basın açıklaması yaptı.

DERVİŞ SABRIYLA DOSTLUK ELİ UZATTIK

Maltepe halkının 31 Mart’ta zaten kararını vermiş olduğunun altını çizen Başkan Kılıç, “Yaklaşık 17 gündür Maltepe’de bir demokrasi sınavı veriliyor. 31 Martta sandığa giden hemşehrilerimin oylarına 7 / 24 olmak üzere başta genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, gruptaki yöneticilerimiz, avukatlarımız, İstanbul örgütümüz, il başkanımız, Maltepe ilçe örgütümüz, bütün Maltepe adına o sandıklara sahip çıktılar. Aslında Maltepe halkı 31 Mart’ta kararını vermişti ama birileri bu karardan rahatsız oldu. Ama demokrasi gereği biz onlara da saygı duyduk. Sandıkları açın dediler, açtık. Tekrar tekrar saydık. Mızıkçılık yaptılar. Bir kere daha saydık. Derviş sabrıyla her zaman kendilerine dostluk eli uzattık. Yaklaşık 370 bin seçmenin bulunduğu Maltepe’de bir elin parmaklarını kadar seçmen sayısı değişti. Maltepe’de beş yıl boyunca kimseyi nasıl ötekileştirmediysek bu çalışmada bunun sonucunu gördük. Ekrem Başkan da mazbatasını aldı. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bize destek veren Emniyet Müdürlüğümüze ve polislerimize teşekkür ederim. İstanbul’da bahar temizliği yapacağız, demiştik. Ve İstanbul’a bahar geldi. Ayrımcılığın yapılmadığı, ötekileştirmenin olmadığı, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu herkesin göreceği bir beş yıl olacağına inanıyorum. Bu mazbatayı tüm Maltepe adına alıyorum.” diye konuştu.