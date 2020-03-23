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  4. 23 Mart 2020 18:44

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç kapı kapı gezdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, diğer belediye başkanlarına örnek olacak bir adım attı ve Maltepe'de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret etti.

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, diğer belediye başkanlarına örnek olacak bir adım attı ve Maltepe'de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret etti.

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