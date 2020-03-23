Maltepe Belediye Başkanı Kılıç kapı kapı gezdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, diğer belediye başkanlarına örnek olacak bir adım attı ve Maltepe'de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret etti.

Kıymetlisiniz. Baş tacısınız!

Kolonyamızı ve dezenfektan ürünlerimizi alıp Maltepeli hemşerilerimiz Refet ve Nezaket Özkan’ın kapısını çaldık.

Günlerdir evlerinden çıkmadıkları için düzenli kullandıkları ilaçları bitmiş.

Gerekli ilaçları bulup kendilerine teslim edeceğim. pic.twitter.com/0AgcGRGZ1H — Ali Kılıç 🇹🇷 (@BskAliKilic) March 23, 2020