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  4. 02 Temmuz 2019 20:24

Maltepeli minikler seyyar oyun parkında gönüllerince eğlendi

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören minikler, belediye tarafından Maltepe95 projesi kapsamında Zümrütevler Bitlisliler Parkı’nda, Süperpool işbirliğiyle kurulan seyyar oyun parkında gönüllerince eğlendi.

Maltepeli minikler seyyar oyun parkında gönüllerince eğlendi
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Maltepe Belediyesi, Maltepe95 projesi kapsamında belediye kreşlerinde eğitim gören miniklerle ailelerini HOP Seyyar Oyun Parkı Etkinliği’nde bir araya getirdi. Zümrütevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nin yanında bulunan Bitlisliler Parkı’nda kurulan alanda karton kutular, kumaşlar, bantlar ve ipler gibi basit ve hafif malzemeler kullanılarak ailelerin de çocukları ile yaratıcı oyunlar oynamaları sağlandı. Çocukların yaratıcılıkları ve farklı yönlerini keşfetmelerini sağlayan oyunlarla keyifli vakit geçirmeleri hedeflenen etkinlikte çocuklar, sıraya girme becerisini geliştiren halka atma, yine halka materyallerden yapılan tünel, kartonlarla kurulan çizim ile portatif bir kum havuzu ile kum oyunları gibi oyunlar oynadı.

ETKİNLİKTE “DENEYİM” KONUŞTU

“Superpool” ekibinden deneyimli oyun kurucular ile “Maltepe95” ekibinden çocuk gelişim uzmanları ve uzman psikoloğun da katıldığı etkinliğe yoğun katılım dikkat çekerken, çocukların aldığı keyif ve mutluluk gözlerinden okundu. 
 

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