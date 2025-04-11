  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesi yola dökülen atık için yasal süreç başlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi yola dökülen atık için yasal süreç başlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi yola dökülen atık için yasal süreç başlattı
Güncelleme:

Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde yağmur suyu hattına dökülen siyah renkli ve kaygan sıvının yola taşması sonucu zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Olayın ardından bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, sıvının kaynağını belirlemek üzere inceleme başlattı. Sıvıyı yağmur suyu kanalına döken kişi ya da firmanın tespit edildiği ve yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Turgutlu’da, yağmur hattına dökülen ve buradan yola taşarak yol yüzeyine yayılan siyah renkli atık sıvı nedeniyle kontrolünü kaybeden araçlar, zincirleme trafik kazası yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, MASKİ ve Trafik Zabıta ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, sıvının yayılmasını önlemek, yol temizliği ve güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı.

Sorumlular Belirlendi

İklim Zabıtası ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyip döken aracın tespit edildiğini, dökülen sıvıdan numune alarak analiz için laboratuvara gönderildiğini kaydetti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, sıvının biyogaz tesislerinden kaynaklı organik atık olabileceği belirtildi. İlgili kurumlara durumun bildirildiği, sorumlu firma ya da şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan, “Biyogaz tesislerinden kaynaklı bir atık olduğunu düşünüyoruz. Kaçak deşarj hem hatları tıkadı hem de sıvının yola taşarak kazalara yol açmasına neden olmuş. Bölgedeki incelemelerde bir firmanın yağmur suyu hattına kaçak deşarj yaptığını tespit ettik, durumu ilgili kurumlara da bildirerek yasal işlemleri başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek öncülüğünde, çevreye ve insan sağlığına ciddi zararlar verebilecek bu durumları önlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan, bu gibi durumlarla karşılaştıklarında ilgili kurumlara bilgi vermelerini istiyoruz” dedi.

text-ad
Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Başkent'te hafta sonu tatili 3 gün oldu! Başkent'te hafta sonu tatili 3 gün oldu! Lise çağındaki bir grup kız öğrenci, bir başka kız öğrenciyi tekme tokat dövüp videoya aldı! Lise çağındaki bir grup kız öğrenci, bir başka kız öğrenciyi tekme tokat dövüp videoya aldı! Hayal Köseoğlu'ndan meslektaşlarına rest: ''Seks kasediniz falan varsa...'' Hayal Köseoğlu'ndan meslektaşlarına rest: ''Seks kasediniz falan varsa...'' 11 yıllık minik Zehra cinayetinin sırrı çözüldü: Üvey anne, amca, yenge ve kuzeni tutuklandı! 11 yıllık minik Zehra cinayetinin sırrı çözüldü: Üvey anne, amca, yenge ve kuzeni tutuklandı! Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın mı anketi açıklandı Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın mı anketi açıklandı Nakite sıkışanlara faizsiz kredi müjdesi: Üst limit 75 bin TL'ye çıktı Nakite sıkışanlara faizsiz kredi müjdesi: Üst limit 75 bin TL'ye çıktı 4'üncü indirim sonrası zam geliyor... Araç sahipleri araç sahibi olalı böyle indirim görmemişti! 4'üncü indirim sonrası zam geliyor... Araç sahipleri araç sahibi olalı böyle indirim görmemişti! CHP'li bir belediye başkanı daha ifade verdi CHP'li bir belediye başkanı daha ifade verdi Eğlence mekanındaki gecenin sonu kabusla bitti Eğlence mekanındaki gecenin sonu kabusla bitti Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi
CHP'nin B planını Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak ? CHP'nin B planını Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak ? İstanbul'da gencecik bir kadın tecavüz edildikten sonra öldürülerek yol kenarına atıldı! İstanbul'da gencecik bir kadın tecavüz edildikten sonra öldürülerek yol kenarına atıldı! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Gazeteci yazar İsmail Saymaz'ın yazılarını uçurdular! Gazeteci yazar İsmail Saymaz'ın yazılarını uçurdular! SONAR'ın VIP anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim olay olacak SONAR'ın VIP anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim olay olacak Koray Avcı'dan sürpriz karar: Her şeyi terk etti, artık denizde yaşıyor! Koray Avcı'dan sürpriz karar: Her şeyi terk etti, artık denizde yaşıyor! Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği! Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği! İstanbul trafiğinde yaya geçidince cinayete teşebbüs kamerada! İstanbul trafiğinde yaya geçidince cinayete teşebbüs kamerada! 289 metrelik dev gemiyi görenler gözlerine inanamadı 289 metrelik dev gemiyi görenler gözlerine inanamadı FIFA, 8 Türk kulübüne transfer yasağı cezası verdi! FIFA, 8 Türk kulübüne transfer yasağı cezası verdi!