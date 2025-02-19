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Manisa'nın 18 yıllık sorunu çözülüyor: Cider Yolu’nda alt yapı çalışmaları tamamlandı

Manisa'nın 18 yıllık sorunu çözülüyor: Cider Yolu’nda alt yapı çalışmaları tamamlandı
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Manisa’nın kanayan yarası haline gelen ve 18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kararlı çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Kent merkezinde Mimar Sinan Bulvarı’na alternatif olacak olan Cider Yolu, Manisa trafiğine can suyu olacak. Şehir trafiğini rahatlatacak projenin alt yapı çalışmaları, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde hayata geçirilen Cider Yolu projesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilerliyor. MASKİ, yolda, yağışlı havalarda taşkınların önüne geçmek ve ulaşımın aksamaması için yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptı. Bu sayede, Cider Yolu sadece trafik sorununa değil, aynı zamanda alt yapı sorununa da çözüm olacak.

"Alt yapı eksikliklerini tamamlıyoruz"

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Fatih Mahallesi Şehit Hasan Kuzu Caddesi sınırlarından geçen Cider Yolu’ndaki alt yapı eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Yaklaşık 450 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarımızı ızgara bağlantıları ile birlikte tamamladık" dedi.

Manisa’nın kanayan yarası haline gelen ve 18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kararlı çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Kent merkezinde Mimar Sinan Bulvarı’na alternatif olacak olan Cider Yolu, Manisa trafiğine can suyu olacak. Şehir trafiğini rahatlatacak projenin alt yapı çalışmaları, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

"Manisa ulaşımı için çok önemli bir yol"

Fatih Mahalle Muhtarı Tansel Satıcı ise Cider Yolu’nun Manisa için önemini vurgulayarak, "CİDER yolumuzun yağmur suyu hattı döşendi. Manisa’mızın ulaşımı için çok önemli bir yol burası. İnşallah en kısa zamanda açılmasını ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cider Yolu projesi, Manisa’nın ulaşım sorununa köklü bir çözüm getirerek şehre önemli katkılar sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehir trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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