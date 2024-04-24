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Mansur Yavaş, Almaya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi

Mansur Yavaş, Almaya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türk-Alman diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle bir araya geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yavaş’a seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi.

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

STEINMEIER: “TÜM ALMANYA SEÇİMDEKİ BÜYÜK BAŞARINIZI BİLİYOR”

Avrupa Birliği ile ilişkilerden ekonomi ve dünyada yaşanan savaşlara kadar pek çok konunun konuşulduğu görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Mansur Yavaş’a, “Sadece bu heyettekiler değil, tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor.  Almanya’da seçimler ilgiyle izlendi” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile gerçekleştirdikleri görüşme ile ilgili şunları kaydetti:

“İsrail’in Gazze’deki katliamını kınadığımızı belirtik. Ayrıca bölgemizdeki Ukrayna-Rusya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerinden bahsettik. Bir diğer konumuz Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerdi, Almanya'nın bu konuda ağırlık koyması gerektiğini konuştuk. Ayrıca, Türkiye'den çok sayıda öğrencinin ve iş dünyasındaki kişilerin vize konusunda yaşadığı problemlerden bahsettik. Bu kadarlık bir konuşma oldu. Kendilerine seçimle ilgili bilgiler verdik.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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