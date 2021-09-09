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Mansur Yavaş: ''Ankara Milli Eğitim Müdürü uyuyor mu?''

Mansur Yavaş: ''Ankara Milli Eğitim Müdürü uyuyor mu?''

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclis toplantısında "Ankara Milli Eğitim Müdürü uyuyor mu" diye sordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Belediye Meclis toplantısında yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, okulların açılma ihtimaline karşılık dezenfektan ihtiyacını karşılamak ve temizliğini yapmak için resmi yazı yazdık. Tek kelime cevap gelmedi” ifadelerini kullandı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanıt vermemesi ise şaşkınlıkla karşılandı. Müdürlüğün CHP’li belediye ile işbirliği yapmamak için belediyenin talebini duymazlıktan geldiği iddia edildi.

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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