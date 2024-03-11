Mansur Yavaş, Ankara'nın gelecek 5 yılını anlattı: ''Projelerimiz insanımız için''

2024-2029 Projeleri Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, '''Bizim projelerimiz insanımız için, biz 'çılgın' projeler peşinde değiliz. Aklı başında, ahlaka uygun, geleceğe umut olacak işler yapmanın derdindeyiz'' dedi. Yavaş, gizli ittifak iddialarına da ''Türk milletiyle, bayrağımızla, İstiklal Marşı’mızla problemi olan hiç kimse bizim yanımıza yaklaşamaz'' sözleriyle cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, 2024-2029 yılları arasında hayata geçireceği projelerini düzenlenen tanıtım toplantısında Ankaralılara anlattı.



Atatürk Spor Salonu’nda coşkulu kalabalığın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısına, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar, belediye bürokratları ve yöneticileri katıldı.

“TEK BİR AMACIMIZ VAR, İNSANI HAYATIN İÇİNE KATMAK”

“Bir şehrin silüeti, alt yapısı, ulaşımı, kültürel ve sanatsal çehresi elbette çok değerlidir. Hepsi için yapacaklarımız var. Ama bizim bunları yaparken tek bir amacımız var, insanı hayatın içine katmak” sözleriyle konuşmasına başlayan Yavaş, “Halkımızın gözünü boyamak için değil, derdine derman olmak için çalışıyoruz. İnsanlarımıza hayaller satmak için değil, onlarla birlikte hayaller kurmak için çalışıyoruz. Birlikte oturup birlikte düşünmek, sonra da bu çalışmalarımızı adım adım hayatın içine katmak için çabalıyoruz. Yani bizim projelerimiz insanımız için, biz ‘çılgın’ projeler peşinde değiliz. Aklı başında, ahlaka uygun, geleceğe umut olacak işler yapmanın derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL DESTEKLER YÜZDE 70 ORANINDA ARTACAK

5 yıl önce olduğu gibi bugün de en büyük projesinin insan olduğunu vurgulayan Yavaş, “Bu kentte hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak, hiçbir çocuk yatağa üşüyerek girmeyecek, hiçbir çocuk eğitiminden mahrum kalmayacak, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” diyerek başladıkları sosyal destekleri 2024 yılında yüzde 70 oranında artıracaklarını vurguladı. Yavaş, “Çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerini sağlayacağız. Çocuklarımızı üşütmeyeceğiz. Onların akranları yanında mahzun olmasına seyirci kalmayacağız. Bunu 3 nesildir sosyal destek alan çocuklarımız sağlıklı olsunlar, okusunlar, kendileri ve ülkemiz için üretsinler diye yapacağız. Sosyal destek almayı kabullenilmiş bir aile geleneği olmaktan çıkarıp, geleceğe umutla baksınlar diye yapacağız. Kentte yaşayan 200 bin yoksul varken, en çılgın projenin onların yanında olduğunu göstermek için yapacağız” diye konuştu.

“SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni dönemde sağlık alanında önemli adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, alzheimer hastaları ve yakınları için yatılı konuk evi, büyükler için ‘İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ açacaklarını, obeziteyle mücadele kapsamında da toplum sağlığı ve farkındalığını artıracak bir projeye imza atacaklarını belirtti.

Yavaş, rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara HPV aşı uygulamasını başlatarak Türkiye’de bir ilke daha imza atacaklarını söyledi.

Batıkent’te Türkiye’nin en büyük otizm merkezini açacaklarını bildiren Yavaş, engelsiz spor merkezi, engelsiz yaşam köyü projesi, büyükler için yine ‘Ata Evleri’ ve ‘Kıdemliler Lokali’ projelerini hayata geçireceklerini aktardı.

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN MAMAK’TA YAŞAM ALANI KURULACAK

Sokak hayvanları için 2 bin 500 köpek kapasiteli ‘Mamak Gökçeyurt Köpek Yaşam Alanı’nı hayata geçireceklerini bildiren Yavaş, “Köpek gezdirme, mama depolama alanı dışında ailelerimiz çocuklarıyla birlikte burada vakit geçirebilecek ve sahiplenme yapabilecek. Ayrıca Türkiye’de ilk kez, özel veterinerlerle iş birliği yaparak 80 binden fazla kısırlaştırma yapmıştık, bu sayıyı daha da artıracağız” dedi.

5 YENİ METRO PROJESİ VE 1000 OTOBÜS

6 Şubat depreminin ardından Ankara nüfusunda yoğun bir artış yaşandığını söyleyen Yavaş, yeni dönemde 28 adet katlı kavşak, 4 ana bulvar ve 2 adet tünel projesi ile Ankara trafiğini daha da rahatlatacaklarını ifade ederek, 51,33 kilometre olan 5 yeni metro projesini de hayata geçireceklerini bildirdi.

Yavaş, yüzde 10’u elektrikli 1000 adet yeni otobüsü Ankara’ya kazandıracaklarını ifade etti.

YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİ DAHA KONFORLU OLACAK

Yavaş, Mamak Kıbrısköyü ve Yenimahalle Yakacık köprü genişletme ve Çankaya-Devlet–Mimar Sinan–İncesu Caddesi Bağlantısı Karayolu Tüneli projeleriyle yaya ve araç trafiğini daha konforlu bir hale getireceklerini söyleyen Yavaş “Ankaralının işine, evine, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız” diyerek diğer ulaşım projelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankara’nın Kuzey-Güney aksında Konya Yolu’na alternatif yeni bir bulvar açıyoruz. Bu bulvarla Hacılar ve İncek Bulvarı’nı birbirine bağlayacağız. Kuzey Güney aksında önemli bir ana arter özelliğine sahip Anadolu Bulvarı’na alternatif olarak yeni bir bulvar daha yapacağız. Ankara Bulvarı, İstanbul Yolu ve Batı Bulvarı’nı 7 kilometrelik ve 3 geliş-gidiş şeritli yeni yollarla bağlayacağız. Yenimahalle, İvedik ve Akyurt arasında 24 kilometrelik yepyeni bir yol daha açacağız. Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar’ın trafiğini rahatlatacağız. Bir yandan yeni yollar yaparken bir yandan da trafiğin sıkıştığı noktalarda yol düzenlemeleri yaparak çözümler üreteceğiz. Sincan – Yenikent Girişi yol düzenleme çalışmasıyla Ayaş Yolu’nun trafik yükünü azaltacak ve vatandaşlarımızın bağlantı yollarına ulaşmasını sağlayacağız. Eryaman girişinde yapacağımız çalışmayla köprülü kavşak ve vadi köprüsü inşa edeceğiz. İvedik Dönüşü ve Optimum Kavşağı projeleriyle araç kuyruklarının ve zaman kaybının önüne geçeceğiz. Muhtelif yerlerde yapacağımız 65 yaya üst geçit projesiyle de Ankaralıların can güvenliğini koruyacağız.”

“ÇÖP PROJELER İÇİN DEĞİL, ÖNCELİKLİ OLAN İHTİYAÇLAR İÇİN ÇÖZÜM ÜRETTİK”

5 yılda 400 kilometre eskimiş ve asbestli su hattını yenileyip, Gölbaşı, Akyurt, Polatlı ve Elmadağ’ı sağlıklı içme suyuyla buluşturduklarını belirten Yavaş, “Çöp projeler için değil, öncelikli olan ihtiyaçlar için çözüm ürettik” dedi. Yavaş, yeni dönem altyapı projelerine ilişkin ise şunları söyledi:

“Ankara’mızın uzun dönem sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması için Sarıyar Barajı’ndan sutaşıma projesini yapacağız. Bu proje sayesinde Ankara 60 yıl susuz kalmayacak. Güdül, Beypazarı, Ayaş, Çamlıdere ve Nallıhan ilçe merkezlerine sağlıklı ve kaliteli içme suyunu getireceğiz. 1987 yılında inşa edilmiş ve servis ömrünü tamamlamış olan, Çamlıdere Barajı Tüneli Çıkışı–İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi arası boru hatlarını yenileyeceğiz. Göreve gelir gelmez %32’lere indirdiğimiz kaçak oranını dünya standardı olan %25’e indirmek için çalışacağız.”

“ATATÜRK’ÜN MİRASINI TÜRKİYE’NİN İKİNCİ YÜZYILINA TAŞIYACAĞIZ”

Çiftçiye verilen gübre, mazot, tohum, fide, sulama borusu ve ilaç destekleriyle Ankara’nın ekonomisine değer kattıklarını ifade eden Yavaş, yeni dönemde gerçekleştirecekleri kırsal kalkınma desteklerini şu şekilde anlattı:

“Kırsalda kadının gücünü ve katılımını artırmak amacıyla sosyal güvenlik ihtiyaçlarına çözüm sunacağız. 5 yıl boyunca tarım sigortası desteği vererek üreten kadınlarımıza sosyal güvence sağlayacağız. Yine bir ilki gerçekleştirerek tarımsal pazarlama ve danışmanlık merkezi açacak ve çiftçilerimize sektörel olarak da destek olacağız. Çubuk Yazır’da ürün işleme ve depolama tesisi açarak hasat yapan çiftçiye değer katacağız. Hayvan ithalatını azaltmak ve ekonomiye katkı sağlamak için ‘Buzağılar Ölmesin’ projesini hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü BAKAP’ta, tarım akademisi kuracağız. Eğitim ve staj programlarıyla tarımın geleceğine katkı sağlayacağız. Atatürk’ün mirasını Türkiye’nin ikinci yüzyılına taşıyacağız.”

“SAĞLIKLI YAŞAMI SPORLA DESTEKLEYECEĞİZ”

ASKİ Spor, EGO Spor, Ankara Büyükşehir Belediye Spor ve FOMGET Kadın Futbol Takımı’yla tarihin en başarılı günlerini yaşadıklarını dile getiren Yavaş, “Bir önceki dönemde olduğu gibi gençlerimizin yanında olacağız. 4000 Çocuk 4000 Sporcu” projesiyle Başkentimizde lisanslı sporcu sayısını artırıp 13 farklı branşta, olimpiyat seviyesinde sporcular yetiştirme hedefiyle yola çıkıyoruz” diye konuştu.



Sağlıklı yaşamı sporla destekleyeceklerinin altını çizen Yavaş, “Bağlıca Spor Kompleksi ve kapalı spor merkezleriyle Ankaralıların spora erişimini kolaylaştıracağız. Etimesgut Spor Köyü ve Ovacık Spor Parkı projeleriyle Başkente iki marka spor alanı daha kazandıracağız. Tenis kortundan voleybol sahasına, bisiklet yolundan piknik alanına kadar her türlü imkânı sağlayacağız” dedi.

“KADINLARIN KORUNMAYA İHTİYAÇ DUYMADIĞI BİR GELECEĞE İHTİYACI VAR”

“Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var” diyerek sözlerine devam eden Yavaş, kadınlarla ilgili olan projelerinden ise şu şekilde bahsetti:

“Ekonomik büyümede kadınların rolünü artırmak ve kadının daha fazla iş dünyasında söz sahibi olması için ‘Kadın İş Gücü Merkezi’ açacağız. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için anne adaylarımıza destek olmak amacıyla ‘Gebelik Okulları’ kuracağız. Yerel eşitlik konusunda önemli adımlar atma adına, ‘Kadın Meclisi’ projesini hayata geçireceğiz. ‘Anne Çocuk Sağlığı Merkezleri’ kuruyoruz. Birçok noktada açacağımız yeni Aile Yaşam Merkezlerimizle ailelerimize sosyal aktivite ve eğitim imkânları sunuyoruz. Yeni dönemde ayrıca 100 yeni kreş hedefliyoruz. Ankara’da kadınların kentte güvenle yaşaması için Panik Butonları, ışıklandırma çalışmaları ve Şeffaf Duraklar uygulamalarını artırıyoruz.“

“ANKARA’YI TEKNOLOJİDEN VE DİJİTAL DÜNYADAN GERİ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ”

Ankara’mızı geleceğe hazırlıyoruz diyerek konuşmasına devam eden Yavaş “E-demokrasi uygulamasını başlatıyoruz. Vatandaşlar bu sayede yeni hayata geçebilecek projeler sunabilecek ve sunulan projeler hakkında dijital ortamda fikir alışverişi yapabilecekler. Yeni e-spor ve teknoloji merkezleri açacağız. Yapay zekâ ve e-ticaret eğitimleriyle vatandaşlarımızın geleceği yakalaması için destek olacağız. Meydan ve park gibi açık alanda kullanılan ücretsiz internet alanlarını genişleteceğiz” dedi.

“GENÇ SANATÇILARIN YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Sahne sanatları ve çok amaçlı kullanımlar için farklı salonlar içeren Ulus Modern, kültür ve sanatta yeni dönemin sembolü olacağını dile getiren Yavaş, “Sanatın her dalını icra etmek ve icra edecek yetenekleri yetiştirmek için Zafer Meydanı Sanat Akademisi’ni de kentimize kazandıracağız. Her yıl binlerce öğrenciye nitelikli eğitim imkânı sunacağız ve genç sanatçıların yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Dünyanın tüm başkentlerinde olduğu gibi biz de başkentimize uluslararası standartlarda bir kültür merkezi kazandıracak, Altındağ’da Ulus Modern’i hayatı geçireceğiz” diye konuştu.



Birleşmiş Milletler Kültür Komitesi’nin 2025 yılında düzenleyeceği Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunacaklarını dile getiren Yavaş, “Gençlik Parkı’nda kurulacak Sanat Sokağı’nda, güzel sanatlar alanında yıl boyunca etkinlikler düzenleyeceğiz. Amatör sanatçılarımız için yeni müzik stüdyoları açacağız. Tarihi Roma Açıkhava Tiyatrosu’nda yaz aylarında ücretsiz tiyatro etkinlikleri düzenleyeceğiz. UNESCO dünya mirası listesine alınan Gordion Antik Kenti’nde ise konserler, tiyatro oyunları ve kültür programları düzenleyeceğiz. Yenilenen Esat Semt Hali’ne; içerisinde sosyal, alanlar, atölyeler, sergi alanları ve galeriler olan sosyal alan yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’YA FUAR ALANINI KAZANDIRACAĞIZ”

Akyurt Fuar Alanı hakkında “Neden yapılamadığını Ankara halkının bilmesi gerekir” diyerek bilgi veren Yavaş şunları söyledi:

“Bizden önceki dönemde şirket kurulmuş Yönetim Kurulu Başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanı. İhale verilen şahıs gerçekleştiremedi, ek para istedi. Daha sonra mahkeme görüldü ve biz davayı kazandık. Ben fuar alanının Ankara ekonomisine çok büyük bir güç katacağını düşünüyorum. Oradaki bütün Yönetim Kurulu’na ‘Bize verin Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapalım’ dedim. Onu da vermediler. En son 250 milyon liraya tamamlanıyordu. Tekrar istedim ‘Durun bakalım sağdan soldan para bulabilirsek diye’ yine vermediler. Ama maalesef gerçekleşmedi. Ve son maliyeti 2 buçuk milyardı. ‘Eğer İller Bankası’ndan kredi almamıza yardımcı olursanız ben yine de bunu bitireyim’ dedim. Bildiğiniz gibi kamu bankaları İller Bankası CHP’li ya da muhalif belediyelerin hiçbirine kredi vermiyor. Oradan da ses çıkmadı. Bakalım ne olacak? İlk toplantıda tekrar bu konuları görüşeceğiz. İnşallah Ankara’ya fuar alanını da kazandıracağız.”

“AFET LOJİSTİK MERKEZLERİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Geleceğimizi korumak ve gelecek nesillere daha güzel bir Ankara bırakmak için yatırımlarımıza devam edeceklerini dile getiren Yavaş, “Sürdürülebilirlik alanında eylem planı oluşturarak Yeni Güneş Enerjisi Santrallerini hayata geçireceğiz. Türkiye’de ilk olacak olan yüzer GES Projesini faaliyete alacağız” dedi.

Ankara’nın afet dirençli kent hâle getirilmesi ve sorumlu olduğumuz illere müdahale imkânlarının artırılması gerekliliğini de dile getiren Yavaş, “Afet Lojistik ve Eğitim Merkezi’ni güçlendireceğiz. Yeni İtfaiye İstasyonları açarak Ankara’yı daha da dirençli bir kent haline getireceğiz. AKOM mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız acil durum butonuyla çağrı yapabilecek ve toplanma alanlarını da uygulama üstünden görebilecekler. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, bu alanda eğitim alabilecek ve afet gönüllüsü olabilecekler” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM DANIŞMA VE KOORDİNASYON OFİLSERİ KURACAĞIZ”

Ankara’nın kentsel altyapısının iyileştirilmesi, dönüştürülmesi ve dirençli hâle getirilmesini amaçladıklarını aktaran Yavaş, “Kentsel Dönüşüm Danışma ve Koordinasyon Ofisleri kuracağız. Eski konut dokusunun olduğu, yapı stoğu kullanım süresini doldurmuş yerlerde riskli yapı tarama testleri yaparak kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik yönlendirici, destekleyici ve uygulayıcı rol üstleneceğiz. Kentsel dönüşüm alanında finansman oluşturarak ucuz konut sunmayı ve Halk Konut Projesi’ni hayata geçireceğiz” dedi.

Yavaş, “Bahçelievler 7. Cadde, Cemal Gürsel Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Kumrular Caddesi ve İzmir 1-2 Caddeleri” gibi sembol caddeleri kentin dokusunu yaşatacak şekilde yaya odaklı yaklaşımla yenileyeceklerini belirtti.

“20 MİLYON METREKAREDEN FAZLA YEŞİL ALANI KENTİMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Son 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı 5 yılda yaptıklarını dile getiren Yavaş, “20 milyon metrekareden fazla yeşil alanı kentimize kazandıracağız. Ankara’nın dört bir yanını betona değil yeşile boğacağız” dedi.

“ULUS’U DA TURİZMİN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİM”

Cumhuriyet’in kurulduğu yer olması hasebiyle Ulus’un önemini vurgulayan Yavaş, Ulus Tarihi Kent Merkezi’ne yapılacaklarla ilgili şunları kaydetti:



“Benim görevim burayı onarmak, yapmak ve yaşatmak. Yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla, başkent kültürümüze değer katmak. Aynı Beypazarı’nda yaptığım gibi Burası hem iş dünyası hem de turizm için önemli bir nokta haline gelecek. Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Anafartalar Caddesi üzerinde kavşağa yaklaşan yollar ile Atatürk heykeli önündeki Ulus Meydanı çevresinde yer alan tüm trafik akslarındaki araç trafiği yer altına alınacak. Meydanı yayalara açacağız. Ankara Kalesi’nden Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Hıdırlıktepe bölgesine teleferik hattı yapacağız. Ulus Nostaljik Tramvay Projesiyle de Yeni Hızlı Tren Garı ve Tarihi Ankara Garından başlayarak, Baruthane Kavşağı, eski Meclis Binası, Ulus Heykel Meydanı, Anafartalar Caddesi, Denizciler Caddesi, Tarihi Eynebey Hamamı, Melike Hatun Cami ve Gençlik Parkı’ndan geçerek turunu tamamlayarak hizmet edecek.”

“HİÇ KİMSEYLE İTTİFAK YAPMADIK”

Konuşmasında gizli ittifak iddialarına yönelik de açıklamada bulunan Yavaş, “Biz net bir şekilde hiç kimseyle ittifak yapmadık. İttifakımız milletledir, Ankara halkıyladır. biz Ankara halkının tertemiz oylarına talibiz bunu herkes bilsin. Kirli siyaseti alet olanların, geçen dönem olduğu gibi ancak elleri kirlenir zaten kirlidir iyice kirlenir. Tavrımız nettir. Türk milletiyle, bayrağımızla, İstiklal Marşı’mızla problemi olan hiç kimse bizim yanımıza yaklaşamaz” dedi.

“KENTİMİZİ HAK VE ADALETLE BİR BEŞ YIL DAHA YÖNETMEYE HAZIR MISINIZ?”

Yeni dönemde de şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir şekilde Ankara’yı yönetmeye devam edeceklerini belirten Mansur Yavaş, “Kimseyi ayırmadan, herkesin başkanı olarak görevimizi sürdüreceğiz. Kahramankazan’dan Kızılcahamam’a, Kalecik’ten Haymana’ya, Evren’den Bala’ya kadar tüm Ankara’ya eşit hizmet götüreceğiz” diye konuştu.



“Sizler de, kentimizi hak ve adaletle bir beş yıl daha yönetmeye hazır mısınız?” diye soran Yavaş, “Beş yıl boyunca ne mutlu ki sizin başınızı öne eğecek tek bir işimiz olmadı. Ne mutlu ki, üstümüze tek bir leke dahi sürülmeden dönemimizi tamamladık. Şimdi yeni başlangıçlar zamanı. Yeni dönemde de bu kenti Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmek için hep birlikte çalışacağız” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.