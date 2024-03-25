Mansur Yavaş Gölbaşlılarla iftarda buluştu

CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Mansur Yavaş, Ankara'nın güvenini sarsmadan bir beş yıl geçirdiklerini vurgulayarak, ''Ankara’da uyguladığımız yeni nesil belediyeciliği, hesap vermeyi, şeffaf olmayı artık Türkiye'nin her yerine yayacağız. Televizyonları izleyin hep benim yaptıklarımı anlatıyorlar, ‘Biz de bunları yapacağız’ diyorlar. Eğer eserse, böyle, insanlara katkısı olan bir eser bırakmak benim en büyük şerefim olacak'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş; şehit yakınları, gaziler ve Gölbaşılılarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Mansur Yavaş, halk tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla karşıladı.

“FARKLI BİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIK”

Beş yıldır farklı bir belediye başkanlığı yaptığını belirten Yavaş, 2019 seçimleri öncesi kendilerine yönelik atılan iftiraları anımsattı. Yavaş, “Neden? Mevcut durumun devam etmesini istiyorlar. Kendileri icraatlarıyla ortaya çıkamayıp ancak insanları karalayarak orada oturmak istiyorlar. İnsanları kutuplaştırarak orada oturmak istiyorlar. 5 yıl geçti, Allah'a şükür onların söylediklerinin hiçbirisi olmadı” diye konuştu.

“BÜTÜN İLÇELERE GİDİP GEREKLİ YATIRIMLARI YAPIYORUM”

Beş yıl boyunca şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilediklerini anlatan Yavaş, “Eskiden kimse sizlere ihtiyaçlarınızı sormuyordu. 2-3 dönem, 4 dönem muhtarlık yapan arkadaşlarımız hayatında belediyenin kapısından içeri girememiş, eski belediye başkanlarının yüzünü dahi görme fırsatı olmamıştı. Ama seçimden seçime ilçelere gidip ‘en fazla oy verene çok hizmet, az oy verene az hizmet’ diye bir parolaları vardı. Ben şimdi geziyorum. Böyle bir ayrım yapmadığım için Ankara'nın bütün ilçelerine gidip gerekli yatırımları yapıyorum. Eksiklerini gidermeye çalışıyorum” dedi.

“KAYBETMEYE DE DEVAM EDECEKSİNİZ”

Seçildikten sonra Belediye Meclisi’ndeki ilk toplantıda ilçe belediye başkanlarına ‘Ankara için beraber çalışalım’ çağrısı yaptığını hatırlatan Yavaş, “Örneğin Gölbaşı Belediye Başkanı. Bir gün telefon etmediği gibi, benim odamı daha görmedi. Sadece o değil, 1-2’si haricinde hiçbiri benim odamı görmedi. Bir hazımsızlık var; ‘Nasıl olur da biz Ankara Büyükşehir'i kaybederiz?’ E kaybedersiniz. Bu bakışa sahip olduğunuz müddetçe kaybetmeye de devam edeceksiniz. Çünkü siz seçmenin iradesine saygı duymuyorsunuz. Kabullenmiyorsunuz seçmen iradesini. Tek tük gelen belediye başkanları vardı. Hiçbir zaman bir dediklerini iki etmedim. Amacım şuydu; beş yıl içerisinde Ankara'nın bütün ilçelerine büyük eserler bırakmak” ifadelerini kullandı.

“BİZ BURADA OLACAĞIZ, BİZ BU HALKA KÖTÜLÜK YAPMADIK”

Belediye Meclisi’nde 148 kişide 40 kişi olduklarını belirten Yavaş, “Allah'a şükür Ankara'nın bize olan güvenini, itimadını sarsmadan bugünlere geldik. Belediye meclisinde bizi yok sayan belediye başkanlarının ya bir kısmını aday yapmadılar siyasetin çöplüğüne gitti. Bir kısmı da şimdi bu seçimde yok olacaklar. Ama biz burada olacağız. Çünkü biz bu halka kötülük yapmadık” dedi.

Uzattığı eli tutacak ilçe belediye başkanlarına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yavaş, dış ilçelerin kazanılmasının önemine değinerek, “Onlardan bir tanesi Gölbaşı tecrübesi olan, Gölbaşı'ndaki başarısını kanıtlamış olan Yakup Başkanımla el ele vereceğiz. Aynen Ankara’da uyguladığımız yeni nesil belediyeciliği, hesap vermeyi, şeffaf olmayı artık Türkiye'nin her yerine yayacağız” diye konuştu.

“SEÇİLEMEYECEĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN VAAT ÜSTÜNE VAAT VERİYOR”

Ankara’da gerçekleştirdikleri sosyal belediyecilik çalışmalarını anlatan Yavaş, rakibinin Başkent Kart ve emeklilere 5 bin lira destek vaadine ilişkin şunları söyledi:

“Birader üç yıldır uyguluyoruz zaten. Siz nerede yaşıyorsunuz? Niye kopyalıyorsunuz? Hiç olmazsa şunu söyle; ‘Ankara'da Başkent Kart var. Ben devam ettireceğim, daha fazla para vereceğim.’ Çünkü bol keseden veriyor. Emeklilere 5 bin verecekmiş. Emekliler 7 aydır mağdur 7 kuruş verdiniz mi bir tanesine? Keçiören’de ben 50 bin kişiye destek oluyorum o 5 bin kişiye. 200 bin kişiye düzenli bir şekilde doğal gaz ve et yardımı yapıyoruz, ‘Ben but veriyorum’ diyor. 2022’de Ocak’ta 2 kişiye Kasım’da da 11 kişiye vermiş. Tavuk budu bile vermemiş. Siz belediye başkanısınız, zaten yapacaksınız. Ben yaptıklarımı anlatıyorum. Seçilemeyeceğini bildiği için vaat üstüne vaat veriyor.”

“İNSANLARA KATKISI OLAN BİR ESER BIRAKMAK BENİM EN BÜYÜK ŞEREFİM OLACAK”

Ankara’da 34 bin emekliye düzenli olarak destek olduğunu belirten Yavaş “Bunların gözü betonda, plastikte. Başka bir şey gördükleri yok. Bunca beton dikiyorlar, eser bıraktık diyorlar, içinde insan yok. İçinde insan olmayan hiçbir şey, beş kuruş etmez. Belediye; ‘Doğumundan ölümüne kadar kişilerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurumdur’ diye tarif edilir. Bir belediye başkanı, kentin hem annesidir, hem babasıdır, hem abisidir, hem kardeşidir. Bu şefkatle insanlarına yaklaşacak, büyüğüne ve küçüğüne. Burada yaşayan 6 milyon insanın 6 milyonunun da derdiyle ilgilenecek. Bizim anlayışımız budur. Gölbaşı'nda ve diğer ilçelerde de mutlaka bu uygulanır hale gelecek ve Türkiye'ye artık bundan sonra Mansur Yavaş belediyeciliği tipi belediyecilik hakim olacak. Televizyonları izleyin hep benim yaptıklarımı anlatıyorlar, ‘Biz de bunları yapacağız’ diyorlar. Eğer eserse, böyle, insanlara katkısı olan bir eser bırakmak benim en büyük şerefim olacak” ifadelerini kullandı.

“SANDIK SONUÇLARI ONLARA GÖSTERECEK”

Kendisine yönelik ‘Algı yapıyor’ iddialarına da değinen Yavaş, “Televizyona çıkmam, bir tane fotoğrafımı asmam ‘algı yapıyor’ diyorlar. Bunu diyenler size saf muamelesi yapıyor. Sanki sizi anlamıyorsunuz, biz sizi kandırıyoruz… Kimin gerçek belediyecilik yaptığı, Ankara halkının gerçekte neyi istediği ve bu belediye başkanının ona uygun davrandığını sandık sonuçları onlara gösterecek. Acı bir tecrübe öğrenecekler. Keçiören dahil en az 15’in üzerinde belediye bekliyorum Ankara'da” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.