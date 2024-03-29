Mansur Yavaş Haymana'da: ''Bir oyu fazla alan mührü eline geçiriyor''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Haymanalılarla buluştu. Hemşehrilerinin büyük bir coşku ve heyecanla karşıladığı Yavaş, ''Değişimden korkmayın. Ankara eğer beni seçmeseydi, yani eski yönetimi değiştirmeseydi, bugün bu yaptığımız sosyal destekler, bugün yaptığımız kırsal desteklerin hiçbirisi olmayacaktı'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara’nın ilçelerini köy köy, mahalle mahalle gezerek halkla buluşmaya devam ediyor.

Mansur Yavaş, CHP Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç ile birlikte Haymanalı hemşehrileriyle buluştu. Şehitler Meydanı’nı dolduran halk Yavaş’ı büyük bir coşku ve heyecanla karşıladı.

Ankara’da artık seçimlerde farkın ne kadar olacağının konuşulduğunu söyleyen Yavaş, elinden tutacak ilçe belediye başkanlarının seçilmesinin önemine işaret etti. Yavaş, “Değişimden korkmayın. Ankara eğer beni seçmeseydi, yani eski yönetimi değiştirmeseydi, bugün bu yaptığımız sosyal destekler, bugün yaptığımız kırsal desteklerin hiçbirisi olmayacaktı. O zaman Haymana'yı da değiştireceksiniz, deneyeceksiniz. El ele çalışacağız, eğer olmazsa Levent Başkanı da değiştireceksiniz. Demokrasi böyle bir şey. Kim daha iyi hizmet ediyorsa onu seçeceksiniz” diye konuştu.

“BİR OYU FAZLA ALAN MÜHRÜ ELİNE GEÇİRİYOR”

“Ankara halkı mutlu ki şu an yüzde 60’lara varan oy oranıyla beni seçiyor” diyen Yavaş, bir oyun bile önemini vurgulayarak, “Bir oyu fazla alan mührü eline geçiriyor ve beş yıl sizi yönetecek. Bir oy da çok önemlidir. Sadece bana oy verip eğer Levent Başkanı seçmezseniz televizyonlarda duyacaksınız ‘Bunlar topal ördek diyecekler’, hizmetlerimizi engelleyecekler” ifadelerini kullandı.

HAYMANA’DA 30 MAHALLENİN SU PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Elektrik kesintisi nedeniyle metro seferlerinde aksaklık olduğuna değinen Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Elektrik kesintisi bizden kaynaklanmadı. Ama haklı olarak ‘Bu metro neden çalışmıyor?’ diyorlar. Şimdi burada da su patlamış. Sabah 6’da, 9’da yapılmış. Eski hat bunlar ve o boruyu şuraya koymalarını istedim. 30-40-50 yıllık boru. ‘Tamamını yeniledik’ diyorlar. Peki yenilendiyse bu borunun hâline bir bakın. Böyle bir arızadan dolayı ‘Haymana’da su yok, yine susuz bir güne uyandık.’ Bu makul bir şey mi?”

Yavaş Haymana’da eski dönemlerden çözülmeyen 30 mahallenin su problemini çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, “O zaman yönetim sizdeydi, gıkınız çıkıyor muydu? Oralarda yıllardır su yoktu, yıllardır. Biz sözümüzü tutacağız” dedi.

“SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ”

Grup yollarının tamamını asfaltla buluşturacaklarını söyleyen Yavaş, nereden kime oy çıktığına bakmadan kırsal kalkınma desteklerine de aynı şekilde devam edeceklerini belirtip, “Çiftçi iki kilo buğday satıp, bir kilo mazot alıyordu. Şimdi 6 kilo buğday satıp, bir litre mazot alıyor. Yine 10 kilogram buğday satıyor, bir tane pide alıyor, bir tane pide… Köy okullarının kapatılması, tarım politikaları nedeniyle maalesef çiftçimiz ekmez oldu. Pancar çiftçisini perişan ettiler. 600 milyon dolarlık şeker ithal ettiler. ‘Dışarıdan alalım’ diyorlar. Halbuki bu insanlar bu işten geçiniyor. Ben torunlarımızın çocuklarını düşünerek, önümüzdeki 10-15 yıl aynı şekilde gıdaya erişimde yaşanacak problemler nedeniyle şimdiden yol gösteriyorum ve mutlaka ve mutlaka kırsal kalkınma destekleriyle sizin üretmenizi istiyorum, para kazanmanızı istiyorum. Sonuna kadar destek olacağız” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.