Mansur Yavaş Sıhhiye-Yenişehir pazaryerinde tezahüratlarla karşılandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Sıhhiye- Yenişehir Pazaryeri’ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan Yavaş, esnafa “Hayırlı işler” diledi. Yavaş’a yerel seçimlerde başarılar dileyen vatandaş, “Dualarımız sizinle. Yolunuz açık olsun, inşallah kazanacaksınız” temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazaryeri’nde esnaf ve vatandaşla buluştu. Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan’ın da yer aldığı ziyarette; genci, yaşlısı, çocuğu, kadını 7’den 70’e her yaştan vatandaş Yavaş’a yoğun ilgi gösterdi. VATANDAŞLARDAN YAVAŞ’A: “DUALARIMIZ SİZİNLE” Pazaryerinde tezahüratlar eşliğinde seçim çalışmasını sürdüren Mansur Yavaş’a vatandaşlar “Dualarımız sizinle. Yolunuz açık olsun, inşallah kazanacaksınız” temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Yavaş, sorun ve talepleri de tek tek dinleyerek not aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazaryeri ziyaretinin ardından Yenişehir Pazar Taksi Durağına giderek, taksi esnafıyla sohbet etti.