Mansur Yavaş soruşturma iznine itiraz etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin itiraz dilekçesini bakanlığa sundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın kendisi ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermesine karşı harekete geçti.

Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine ilişkin yasal itiraz sürecini başlatarak itiraz dilekçesini, Danıştay 1'inci Daire’ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na sundu.

Yavaş, soruşturma izni verilmesiyle ilgil sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti. Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında “soruşturma izni” kararı vermiştir. Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma çerçevesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların 'denetim görevini ihmal' ve 'görevi kötüye kullanma' olduğu ifade edilerek, İçişleri Bakanlığından olaya ilişkin soruşturma izni talebinde bulunuldu. Bakanlık, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti. Söz konusu soruşturma kapsamında 23 Eylül'de 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmıştı.



Soruşturmanın iddianameye dönüşmesiyle 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.