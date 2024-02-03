Mansur Yavaş vizyon proje Dijital Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, kapsadığı özelliklerle dünyada benzeri bulunmayan Dijital Hayvanat Bahçesi'ni basın mensuplarıyla birlikte gezdi. Yavaş, “Bizim önceliğimiz vatandaş. Vatandaşın eğitimi, huzuru konfor içinde yaşaması… Ankara halkının paralarını boşa götürmeden gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda harcıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 5 yıllık süresi içerisinde Başkente kazandırılan Dijital Hayvanat Bahçesi’ni basın mensuplarıyla birlikte gezdi.

Ankaralılar için önemli bir yeri olan Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu alana, ileri teknoloji sistemlerini kullanılarak kente kazandırılan Dijital Hayvanat Bahçesi, 3 Şubat itibarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

BASIN MENSUPLARIYLA BİRLİKTE GEZDİ

Basın mensuplarının eşliğinde sanal gerçeklik gözlüğü takarak Dijital Hayvanat Bahçesi’ni gezen Yavaş, alan içerisinde özel olarak hazırlanan iki otobüsle de eski çağlara ve uzaya dijital yolculuk yaptı.

Gezinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, Dijital Hayvanat Bahçesi’nin eski Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi’nin uzantısı olduğunu belirterek, “Tüm dünyada artık vahşi doğada bulunan hayvanların kafese kapatılması istenmiyor. Biz de bu nedenle dijital hayvanat bahçesi yaptık. Evcil Hayvanlar Parkı projesi de hazırlandı ve şu anda yapılıyor. Gençlerin dijitalle tanışması açısından burası çok çok önemli” dedi.

SÜREKLİ YENİLENECEK

Dijital Hayvanat Bahçesi’nin sürekli yenileceğini ve hayvan sayısının artırılacağını belirten Yavaş, “Daha çok çocukların ilgisini çekecek. Çocukların dünyada hangi hayvanlar var onları görmesi, onları sevmesini de amaçlıyoruz. Aldığım bilgiye göre dünyada bu boyutta başka bir yerde bu şekilde dijital bir hayvanat bahçesi bulunmuyor. Söylediğim gibi sürekli güncellenmek suretiyle doğada bulunan binlerce hayvanı burada görecek çocuklarımız, yerinde tanıyacak. Eski Çağlar'a kadar gidiyor. Aynı zamanda da eski çağlardaki görüntülerden sonra bir de gökyüzü görüntüsü var. Otobüslere bindikleri zaman gökyüzünde geziyor gibi olacaklar. Burada çocuklar bütün gezegenleri, yıldızları görmüş olacak” diye konuştu.

“SOSYAL BELEDİYE OLMANIN GEREĞİNİ YAPIYORUZ”

Gezinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, “Emeklilere altıncı kez sosyal yardım desteği verildi. 1000’er lira. Rakibiniz bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği emeklileri araştırıp biz bu sayıyı daha da arttıracağız. Biz 5 bin vereceğiz” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Öncelikle hükümetin daha çok vermesini beklerim. Buradan şu anlam çıkıyor; emeklilerin gerçekten çok zor durumda ve darda oldukları anlaşılıyor. Bizim zaten belediye olarak felsefemiz sadece emekliler değil darda olan kim varsa anında yanında olmak. Sosyal devlet, sosyal belediye olmanın gereğini yapıyoruz. Avrupa’da ayrılan bütçenin yüzde 12’sini zor durumda olanlara destek amacıyla veriyorlar. Birçok yerde işsizlik sigortası veriyorlar. Biz de bütçemizin yüzde 12’ye yakınını sosyal destek olarak veriyoruz. Tabi bunu hiç belediye başkanlığı yapmamış birisi biz de şu kadar vereceğiz demesi belediye başkanlığı yapmamış birisi belki dersiniz ki vaat ediyor ama siz kendi bütçenizi, 2022 yılını biz kaynaklardan aldık. 2020’de bütçesinin çok küçük bir kısmını Keçiören Belediyesinde sosyal desteklere ayırmış ve 10 milyon lira civarında bir bütçe ayrılmasına rağmen bu bütçenin de tamamını kullanmayıp yüzde 30’unu kullanmış. Bu belediye başkanının kente bakış açısıdır. Keçiören’de biz 50 bine yakın insana destek oluyoruz. Kendi ilçesinde 50 bin kadar desteğe ihtiyacı olan insan varken bu kadar bütçeyi ayırıp sadece 2 bin küsur kişiye yardım yapılması ve bütçenin tamamen kullanılmaması dahi bir belediye başkanının şehirde yaşayan destek isteyen ailelere bakışını göstermesi açısından çok önemlidir. Ben belediye başkanı olarak köprüleri kavşakları herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Fen işleri, genel sekreterlik yardımcıları bunları projelendirip yapabilir. Ama belediye başkanı bunun için seçilmiyor. Hem kentin vizyonunu genişletecek üretimi artıracak ama önceliği destek alan ailelerde olacak. 7 bin 500 liraydı, 10 bin liraya çıktı. 7 bin 500 lirayla bekâr bir insan dahi hatta eğer bir de kiracıysa açlık sınırının altında gelir alıyordur ve ölmeye mahkûmdur. Belediye Başkanı olarak biz kaç yıldır kentimizde hiç kimsenin soğuktan donmamasını istiyoruz. Açlıktan kimsenin ölmemesini istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini istiyoruz. Bizim anlayışımız bu. Belediyecilik, gerçek belediyecilik budur. Yoksa proje yapıyorum deyip halkın parasını işe yaramayan projelere yatırmak belediyecilik değil. Bunun için varız. Bir belediye başkanı doğumundan ölümüne kadar insan hayatında etkindir. Her şeyiyle belediye ilgilenmek zorundadır. Eğitimiyle de geçimiyle de ilgilenecek. Ben keşke hükümet daha fazla zam yapsa biz de desteklerimizi çocukların eğitimine ayırsak. Çok daha iyi olur. Çünkü kantin desteği dâhil bizim kalemlerimiz çok. Yaşıtları kantinden alışveriş yaparken okula aç giden bir çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? İşte ona o anda yetişmek onu da yaşıtlarıyla aynı duruma sokmak bir projedir ve bana göre de en büyük projedir. Bakış açılarımız farklı maalesef belediyeciliğe.”

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞ”

“Bizim önceliğimiz vatandaş” diyen Yavaş açıklamasına şöyle devam etti:

“Ankara halkından aldığımız parayı yurt dışından bitki getirerek, Hans’a George’a da verebilirsiniz. Ankara halkından aldığınızı boş projelere de yatırabilirsiniz. Bizim önceliğimiz vatandaş… Vatandaşın eğitimi, huzuru konfor içinde yaşaması bu nedenle belediye otobüslerimizde sübvanse yapıyoruz suyu ucuz veriyoruz. Dolayısıyla Ankara halkının paralarını boşa götürmeden gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda harcıyoruz. Keşke devlet de, belediyeler de öyle yapsa. Bir sürü aday birden ‘çorba vereceğiz’ demeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllardır veriyor hatta bazı kesimler tarafından alay konusu oluyor ama toptancı halinde gecenin üçünde buz gibi bir havada Ankara halkı için sebzelerini yetiştirmeye çalışan bir esnafın içeceği bir çorbanın fiyatla ölçülmesi mümkün değil. Yine okula giderken bir öğrencinin soğuk havada içeceği çorbanın, hastasını ziyaret edip dışarı çıkan gidecek yeri olmayan insanın içeceği çorbanın fiyatla ölçülmesi mümkün değil. Bunlar çok çok önemli. Demek ki doğru işleri yapıyoruz ki diğer adaylar da bizim yaptıklarımızı yapacağım demeye başlıyor. Buna öncülük yapmak çok çok güzel. Söylemiştim gerçek belediyeciliği öğreteceğiz diye. Belediyecilik budur daha bizden öğrenecekleri çok şey var. Önceliğimizin yaşayan insanlar olması lazım. Özellikle emekliler bütün hayatını gerek kamuda gerek sivilde çalışarak ileri yaşa gelmiş insanlar. Bunların birçoğu ikinci bir iş zaten yapamıyor. Türkiye’deki bütün emeklilerin durumu malum. Ben de hükümetin maaşları iyileştirirken en fazla dikkate alması gerek kesim emeklilerdir diye düşünüyorum”

YAŞAM ALANLARINDAN KOPARILMADAN BAŞKENTLİLERLE BULUŞUYOR

Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesinin yerine kurulan Dijital Hayvanat Bahçesi, Doğal Yaşam Parkı’ndaki 5 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Hayvanlar aleminin; hayvanların doğal yaşam alanlarından koparılmadan ve kafeslere hapsedilmeden Başkentlilerle buluşacağı Dijital Hayvanat Bahçesi, çocukların yaşadığı dünyayı ve canlı türlerini tanıyabileceği bir eğitim aracı olma özelliği de taşıyor.

DÜNYADA BENZERİ YOK

“8K3D, Hyper 3D, Mixed Reality, Hyper 3D Screen ve Ar Cloud” gibi ileri teknoloji sistemleriyle kurulan Dijital Hayvanat Bahçesi’nin kapsadığı özellikler bakımından dünyada benzeri bulunmuyor.

150’nin üzerinde hayvan türünün sergilendiği Dijital Hayvanat Bahçesi’nde ünitelerde kullanılan ileri derece teknoloji sayesinde birden fazla hayvan ziyaretçilerle buluşabiliyor. İstendiği takdirde projedeki tüm hayvan çeşitleri değiştirilebilirken, tüm merkez yeni bir temaya dönüştürülebiliyor. Ayrıca alan içerisinde özel olarak hazırlanan iki otobüsle de eski çağlara ve uzaya dijital yolculuk yapılabiliyor.

DİJİTAL HAYVANLAR YARINDAN İTİBAREN ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

3 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da hizmete açılacak Dijital Hayvanat Bahçesi’ni Başkentliler, https://ankaradhb.com/ internet adresi üzerinden rezervasyon yaptırarak ziyaret edebilecek.