Mansur Yavaş'ın İletişim ofisinden ''provokasyon'' uayrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi bazı matbaalarda Mansur Yavaş'a ait görselin yer aldığı bayraklar basıldığını açıkladı. Bayraklarla ilgililerinin olmadığı, bayrakların provokasyon amaçlı kullanılabileceği tahmini paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre, bazı matbaalarda Yavaş ait görsellerin yer aldığı bayrakların basılıyor.

Bayraklarla ilgilerinin olmadığını bildiren iletişim ofisi, bayrakların provokasyon amaçlı kullanılabileceği tahmininde bulundu.

Ofisten yapılan açıklamaya göre söz konusu bayraklar Bursa ve Ankara'da baslıyor.

"Ne amaçla kullanılacağını bilmiyoruz"

İletişim ofisinden yapılan açıklama şöyle:

"Bursa ve Ankara’da bazı matbaalarda bilgimiz ve kurumsal kimliğimiz dışında görselimizin yer aldığı bayraklar basıldığı bilgisi edinilmiştir.



Ne amaçla kullanılacağını bilmediğimiz ve provokasyon amaçlı kullanılabileceğini düşündüğümüz bu bayraklarla kurumsal olarak bir ilgimiz yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mansur Yavaş İletişim Ofisi."