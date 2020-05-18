Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs mesajı

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mesajı:

Hürriyet ateşinin yakıldığı bu özel günümüzün 101. yıl dönümünde, Ankaralıların ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Tarih sayfalarına baktığımızda, aziz milletimizin en bilindik özelliğinin, en kötü zamanlarda bile bağımsızlık sevdasından bir saniye bile vazgeçmemesi olduğu görülmektedir. İşte yine böyle bir dönemde Mustafa Kemal Paşa yokların ve yoklukların arasında Anadolu’da işgalcilere karşı verilen mücadeleyi örgütlemek için yola çıkmış; uzun ve meşakkatli yılların ardından Cumhuriyet’e uzanan destanı milletimizle beraber yazmıştır.

Bu sene dünya genelinde yaşanan pandemi süreci nedeniyle, diğer özel günlerimizde olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da sokaklarda olamayacağız. Ancak eminim ki, her bir vatandaşımız bu heyecanı ruhunda hissedecek, gönüllerde buluşarak büyük bir coşkuyla yaşayacaktır. Bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, izin alınan saatler arasında ilçelerimizde programlar ve gezici konserler düzenleyip bu heyecana sizlerle birlikte ortak olacağız. Zorlu süreci geride bıraktığımızda ise bayramımızı hep birlikte sokaklarda, elimizde yine ay yıldızlı bayrağımızla ve marşlar eşliğinde kutlayacağımıza söz veriyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta hürriyet ateşini yakan ve nihayete zaferle erdiren Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.