Mansur Yavaş'tan Akşener'e anketli yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'in yerel seçimlerle ilgili açıklamaları için sessizliğini bozup İYİ Parti lideri Akşener'e anketle yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağı tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerde ittifak kurulmasa da iddialı oldukların söyleyen Yavaş, adaylığının bugün yarın açıklanmasını beklediğini söyledi.

Akşener, gündem yaratan açıklamasında "Biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" demiş, Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde seçime ayrı başlarına gireceklerini ilan etmişti. Bu kararın ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın vereceği yanıtlar merakla bekleniyordu. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, 'aday' olarak çalışmalarına başladığını belirtirken iddialı konuştu.

Yavaş, Akşener'in açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız. Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz “Adayız” diye çalışmalarımıza başladık.

Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa… Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Adaylığa talep olduğunun sinyalini veren Mansur Yavaş, adaylığının CHP tarafından neden açıklamadığına ilişkin "Açıklar herhalde bugün yarın, bekliyorum. Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum. Daha önce “Belediye başkanlarımız yoluna ve görevlerine devam edecekler” diye demeci var. Geçenlerde Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, “Ankara'da aday arayışımız yok, başarılı bir belediye başkanımız var” diye açıklama yaptı. Ben onun üzerine adaylığımı ilan ettim" diye konuştu.

İddiasını paylaştığı anketle de pekiştiren Mansur Yavaş, seçimlere dair öngörüsünü "Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor" sözleriyle dile getirdi.