Mansur Yavaş'tan Kızılcahamam'da miting gibi açılış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan Yavaş, ''Mansur Yavaş belediyeciliği nedir? Beton ve asfaltı bunlar belediyecilik sanıyor. Bunları ben olmasam da yaparlar. Doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurum olarak geçer belediye… İşte gerçek belediyecilik budur'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

CHP’nin Kızılcahamam Belediye Başka Adayı Coşkun Ünal ile SKM açılışına katılan Yavaş, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.



Yavaş, Ramazan Ayı’nın hayırlı olmasını dileyerek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Beş yıldır görev yapıyoruz. Biz aday olduğumuzda 2019’da Kızılcahamam’da bir Halime Teyze’miz vardı. Dua ediyordu bana. Göreve geldik ilk onu ziyaret etmiştik” dedi.

“ARTIK YOLSUZLUKLA ANILAN BİR BELEDİYE BAŞKANI İSTEMİYORDUK”

“Artık proje yapıyoruz diyerek paraları çöp projelere yatıran bir belediye yok” diyen Yavaş, “1800 kuruluş var. Ortak akılla hareket ediyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Belediye meclisimizi canlı yayınlamaya başladık. Artık yolsuzlukla anılan bir belediye başkanı istemiyoruz. Utanıyorduk. Çalıyor ama çalışıyor cümlesini artık tarihe gömdük Ankara’da. Seçildik rozetimizi çıkardık, herkesin başkanı olduk” diye konuştu.



İlçe belediye başkanlarının makam odasını bile görmediklerini belirten Yavaş, “Gerçek hizmet isteyen insan öyle olmaz. Ben Cumhurbaşkanı’na gidiyorum, istiyorum. Onu havaalanında karşılıyorum. Bir yerim mi eksiliyor. Sizler için gidiyorum. Kimseyi ayırmadan bu zamana kadar çalıştık. Beş yıldır fotoğrafımı görmediniz. Buralara bir koruma bir araba geldik. Ben Kızılcahamam’a kötü bir şey yapmadım ki koruma ordusuyla gezeyim. Ben köy köy gezdim. Ankara halkı ilk defa ilçede büyükşehir belediye başkanı gördü” dedi.

“ONLAR DA BİZDEN ÖRNEK ALMAYA DEVAM EDECEKLER”

“Kızılcahamam’da da değişim zamanı geldi” diyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemide kimseyi ayırmadık, açta açıkta bırakmadık. Sağlık Bakanlığı yetişemedi, taksileri kiraladım onların yetkisine verdim. Kimse kimseyi görmeden yardımcı oldu. Belediyecilik budur. Bana ne diyemezsin. Son olarak emekliler. Hükümet onlara 10 bin TL maaş verdi. Açlık sınırı altındalar. Anında devreye girdim. Şuanda 33 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Daha da yapmaya devam edeceğiz. İşte belediyecilik budur.”



“Onlar da bizi örnek almaya devam edecek” diyen Yavaş, “Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu böyle böyle öğrenecekler” diye konuştu.



Ankara halkının kazandığını dile getiren Yavaş, “Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı kendisi söyledi. Ankara’da Mansur Yavaş kazanıyor diye. Rekor oyla kazanıyoruz. Bizlere iftira atanlara nerede? Tarihin çöplüğüne gömüldü. Mansur Yavaş burada, o kadar karalamaya ve iftiraya karşı dimdik durduk. Benim daha bir tane personelim savcılığa gitmedi. İnşallah çalmadık çaldırmayacağız” diye konuştu.

Yavaş, açılışın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla Kızılcahamamlı kadınlarla bir araya geldi.