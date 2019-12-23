Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP'li Sinan Aygün hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek”ten suç duyurusunda bulundu.

Aygün, Yavaş ve CHP'li üç belediye meclis üyesi hakkında, TOGO Kuleleri olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve bazı iddialar ortaya atmıştı.

Sinan Aygün; Mansur Yavaş ve ekibinin, TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini, bu parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü