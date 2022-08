Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Gülnar'ı karış karış gezdi

Başkan Seçer, Gülnar ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Seçer, gün boyu süren yoğun programda; "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi kapsamında, yeni yetiştiricilere küçükbaş hayvanlarını teslim etti ve atalık yerel nohut hasadı törenine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sadece tohum ya da hayvancılık projesi değil, birçok şekilde tarıma destek sunduklarını söyleyen Seçer, “Mersin'de tarımsal üretime katkı sunmak için her türlü desteği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin azimle çalıştığını belirten Başkan Seçer, “Allah'ın izniyle, azmimiz ve gücümüzle hem Mersin’imizi, hem Türkiye’mizi çok daha iyi noktalara getireceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gece gündüz demeden gerçekleştirdiği saha programlarından bir yenisini, Gülnar ilçesinde sürdürdü. Vatandaşlarla buluşup sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Seçer, ilçeyi karış karış gezdi. Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde çiftçilerin desteklendiği küçükbaş hayvan dağıtımı ve atalık yerel nohut hasadı törenlerine de katıldı.

Başkan Seçer’in Gülnar ilçesindeki programına; Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İlker Topal, Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, CHP Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, CHP Aydıncık İlçe Başkanı Abdullah Servili, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Seçer, küçükbaş hayvan dağıtım törenine katıldı

Başkan Seçer ilk olarak, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi kapsamında, Gülnar Zeyne’de 4 yeni yetiştiriciye küçükbaş hayvanlarının dağıtıldığı törene katıldı. Her yıl 60 aileye 25’er küçükbaş hayvan ve 4’er ton yem desteğinde bulunulan “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesinin detaylarından bahsederek, her bölgenin özelliğine göre dağıtımların yapıldığını anlatan Seçer, “Buraya, bu bölgeye uygun kıl keçisi veriyoruz. Bugünle beraber burada toplam 15 yeni işletme oluşmuş. 24 dişi, 1 erkek hayvan veriyoruz. Bir süre sonra kendi içinde yeni işletmeler, bu ürettiğimiz hayvanlardan oluşuyor. Biz bu yıl toplamda 60 aileye 1500 hayvan dağıtıyoruz. 527 hayvanımız bize kendi işletmelerimizden geldi. 5’inci yıl sonunda tüm hayvanları, üretilen hayvanlardan sağlayacağız ve çark kendi kendine dönecek. Artık para vermeden kendi işletmelerimiz, her yıl yeni 25 aileye hayvan verebilecek, ama yemini yine biz vereceğiz. Veteriner hizmetlerini de biz vereceğiz. Çok değer ve önem verdiğim bir proje. Bu hayvanlar damızlık hayvanlar ve bölgede çeşit bakımından da kaliteyi artıracak” ifadelerine yer verdi.

“Kadınları üretime dahil ediyoruz”

Üretmenin dünyanın en helal kazancı olduğunu ve kadın üreticilere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Seçer, “Bu yüzden Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır her konuda tarıma destek projelerine büyük önem verdi. Kadınları üretime dahil edelim, kadınlar doğduğu yerde üretim yapsın, biz onların ürünlerinin ekonomik değere dönüşmesini sağlayalım diye gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Seçer, projeleri gerçekleştirirken kadınlara öncelik tanıyacaklarını hatırlatarak, Gülnar’daki kadınlar için de hamur yoğurma makinesi desteği vereceklerini söyledi. Seçer, “Biz şu ana kadar 160 tane hamur yoğurma makinası dağıtmışız. İsteyen bütün köylere veriyoruz. Kadınlarımız baş tacı. Bir üzüm sıkma makinası vermişiz. Yine bu yıl içinde 1 ceviz soyma makinası, 1 adet erik boylama makinası veriyoruz. Maşallah Gülnar üretiyor. Ceviz var, erik var, üzüm var, her şey var” diye konuştu.

Programının devamında Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde öğrenim gören ve LGS Gülnar 1’ncisi olan İzzet Nergiz’i evinde ziyaret etti. Güzel bir sohbetin yaşandığı ziyarette Nergiz ailesi, eğitim desteklerinden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür etti.

Seçer, Gülnar programını Büyükşehir Belediyesi Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde öğrenci ve öğretmenlerle buluşarak sürdürdü. YKS ve LGS öğrencileri Başkan Seçer’i, ellerinde çiçeklerle karşıladı. Burada öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak, öğrenci kenti olma adına eğitime sundukları hizmetleri anlattı.

“Tarıma önemli desteklerimiz oluyor”

Bazı desteklerin, Büyükşehir’in sorumluluğunda olmasa dahi yapıldığını kaydeden Başkan Seçer, kooperatifler üzerinden sulama borusu desteği sağladıklarını söyledi. Seçer, “Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıtmayı hedefledik. 2 yıldır dağıttığımız sulama boruları konusunda çok ciddi rakamlara ulaştık. Fakat, 2 yıl önce aldığımız sulama borularının fiyatı, bugün yüzde 400 artmış. Bu durum bizim de bütçemizi zorladı, ama biz ona rağmen desteklerimizde kısıtlamaya gitmedik” dedi.

Başkan Seçer, avokado fidanından incir fidanına, nergis soğanından lavanta fidesine kadar bölgede yetişebilecek, üreticilerin gelirlerine katkı sağlayabilecek ne kadar ürün varsa destek sağladıklarını ifade ederek, “Övünerek söyleyebilirim ki, Türkiye'de uygulanan tarım projeleri arasında en önemli projelerin altına imza atan belediye ya da belediyelerden biri Mersin Büyükşehir Belediyesi’dir. Çok önemli, çok değerli tarımsal desteklerimiz oluyor. Arıcılarımıza da yardımcı oluyoruz. Gülnar’da bu yıl arıcılarımıza destek olarak, bal sağım çadırı vereceğiz. Yine bu yıl Gülnar bölgesinde, büyükbaş hayvan sahibi yetiştiricilerimize de yem desteğimiz olacak. Bu desteği tüm Mersin çapında da yapacağız. Yine Ekim-Kasım ayında Gülnar’da ceviz, badem, incir fidanı, lavanta fidesi dağıtımını gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.

Başkan Seçer, üreticilerle birlikte Atalık nohut hasadı yaptı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürütülen “Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi” kapsamında destek sunulan üreticilerle Bereket Mahallesi’nde Tarla Günü etkinliğinde buluşan Başkan Seçer, üretimin sürekliliği için her daim üreticinin yanında olacaklarını belirterek, üreticilerle birlikte tarlada nohut hasadı yaptı.

Gülnar’da bir fasulye çeşidi üzerinde de çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Seçer, “Bunlar da atalık tohum çalışmaları. Biz mümkün olduğunca bunları artırmayı düşünüyoruz, planlıyoruz ve bu konuda da çalışmaları artırıyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sadece tohum ya da hayvancılık projesi değil, birçok şekilde tarıma destek sunduklarını söyleyen Seçer, “Mersin'de tarımsal üretime katkı yapmak için her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Toplamda kent genelinde bugüne kadar, 214 adet makine ekipman desteği sağlamışız. Biz bunu kooperatifler aracılığıyla, muhtarlıklar aracılığıyla yapıyoruz. Kişilere vermiyoruz. Yeter ki üretim olsun. Yeter ki el birliği olsun, iş birliği olsun, sonuç alacağımız projeler olsun. Biz hepsine varız. Önemli olan projelerden sonuç almak” diye konuştu.

“Huzuru, kardeşliği, barışı gösterenlerin peşinde koşun”

Popülist söylemlerle ve siyasi saiklerle yapılan açıklamaların kimseye bir fayda getirmeyeceğini dile getiren Başkan Seçer, “Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kimse benden daha fazla milliyetçi değil. Kimse bu bayrağı benden daha fazla sevmiyor. Ben bu ülkenin şerefli bir vatandaşıyım. Ben bu ülkede doğdum. Ülkemde büyüdüm. Ülkeme vergi verdim. Bu ülkede askerlik görevimi yaptım. Şimdi arımla, namusumla, şerefimle bu ülkeye hizmet ediyorum. Şu anda da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin şerefli, onurlu bir Belediye Başkanıyım. Ben buraya siyaset yapmak için gelmedim. Ben Belediye Başkanıyım. Hizmet yapmak için, hizmetlerimi anlatmak için, sizlerin şikayetini dinlemek için geldim. Ama bunları da söylemeden geçemeyeceğim. Bilinçli vatandaşlarsınız. Kitle iletişim araçları yaygın. Olanları takip edin, televizyonları takip edin, Meclis toplantılarını takip edin. Göreve geldiğim ilk gün kendim önerge verdim. Önergede, ‘buradaki toplantıları halk izlesin’ dedim. Meclis toplantılarını tüm Mersin'in izlenimine açtık. Neden? Her şeyi açık açık konuşalım. Hırlı hırsız belli olsun. Kim bu ülkeyi düşünüyor, kim bu ülkeyi soyuyor? Kim bu ülke için çalışıyor? Kim fakir fukaranın, garip gurebanın yanında herkes görsün. Bizim amacımız bu. Size mutluluğu, geleceği, huzuru, kardeşliği, barışı gösterenlerin peşinde koşun” dedi.

Görev süresi boyunca imkanları en iyi şekilde kullanarak hizmetlerine devam edeceklerini kaydeden Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi işi kaliteli yapar, yalan söylemez, günü kurtarmak için iş yapmaz, ayrımcılık yapmaz, hile hurda bilmez. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanı tarafından yönetiliyor, ama herkesin Belediye Başkanı olan Vahap Seçer tarafından yönetiliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın, hiç kimse kendini ayrı gayrı hissetmesin” dedi.

Gülnar Otogarı’na da değinen Seçer, “Otogar var biliyor musunuz? Yeni otogar. Hiç otobüs girmiyor herhalde. Niye yaptınız kardeşim? Dostlar alışverişte görsün diye, seçim geliyor hadi bir proje yapalım. Ne yapalım, dediler ki Gülnar’a otogar lazım, 1 tane otobüs gidiyormuş, ilçe başkanımıza sordum. Yazık günah değil mi arkadaşlar? Sonra Vahap Seçer bağırıyor, 3 milyar bütçe var 3 milyar borç ödüyoruz. Ödedik çok şükür. Türkiye'nin mali disiplini en iyi belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi geliyor” diye konuştu.

Topal: “Bu projelerle en iyi çalıştığımız illerden bir tanesi de Mersin”

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İlker Topal, “Biz Türkiye’de, belki de 65 ilde bu tip projeleri takip ediyoruz. Bu Atalık tohumların toplanması, onun halka dağıtılması, halktan alınıp belediyeler ya da STK’larla beraber bunun vatandaşa ulaştırılması için, aslında aracılık yapıyoruz. Bu projelerde en iyi çalıştığımız illerden bir tanesi de Mersin. Bundan dolayı, Başkanımız nezdinde bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Işık: “Nohutlarımız, çiftçilerimizin ana gelirleri arasında yer almaya başladı”

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, “Gülnar’da yıllar önce, çiftçilerimizin ana geliri olan nohutlarımızdan elde edilen kazancı kaybetmiş vaziyetteydik. Son 2 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanımızın yürüttüğü projelerle, artık nohutlarımız tekrar çiftçilerimizin ana gelirleri arasında yer almaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, tarıma ve üretime vermiş olduğu önemden, desteklerden çok memnunuz” diye konuştu.

Çelik: “Sayın Başkanımızın üretime ne kadar destek verdiğini biliyoruz”

Zeyne Mahalle Muhtarı Hakan Çelik, “Zeyne Mahallesi, Gülnar’ın en verimli topraklarına sahip. Burada sadece muz ve narenciye yetişmemekte, diğer tüm üretimler de yapılabiliyor. Buna hayvancılık da dahil. Sayın Başkanımızın üretime ne kadar destek verdiğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de, bu konuda bize her zaman destek vereceğini ve yanımızda olacağını biliyoruz” dedi.

Cin: “Verdiğiniz destekler için köylüm adına teşekkür ederim”

Bereket Mahalle Muhtarı Ünal Cin, “Değerli Başkanım, Bereket Mahallesi’ne yapmış olduğunuz nohut tohumu desteği, küçükbaş hayvan desteği, ceviz, badem ve lavanta fidanı desteği, badem soyma ve üzüm sıkma makinesi desteğinden dolayı, köylüm adına size çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sabancılar: “Çocuğumu büyütür gibi onlarla ilgilendim ve büyüttüm”

2020 yılında “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesinden faydalanan Şerife Sabancılar, “Hayvancılığa gönül vermiş birisi olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin projesi kapsamında 2 yıl önce keçiye yazıldım ve çıktı. Şimdi üretmeye devam ediyorum. Aldığımda 25 keçim vardı, kendimin de 5 tane vardı, toplam 30 tane oldu. Aldığım hayvanlardan 25 oğlak elde ettim. Şimdi onları, yeni üreticilerimize armağan ediyorum. Oğlaklarla, çocuğumu büyütür gibi ilgilendim ve büyüttüm. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur’. O yüzden üretelim. Köylülerimiz artık geçim kaynağını şehirde değil, köyde arasınlar” dedi.