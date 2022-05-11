Mersin Büyükşehir'in Emekli Evi'nde Anneler Günü sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin merkezdeki Emekli Evi’nde “Anneler Günü” sevinci yaşandı. Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Korosu ile neşe bulan emekliler, günün anlam ve önemiyle ilgili ‘Kadının Halleri’ isimli söyleşiyi de ilgiyle dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin merkezde yer alan Emekli Evi’nde “Anneler Günü” dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Konser etkinliğiyle neşe bulan emekliler, ‘Kadının Halleri’ isimli söyleşiyi ilgiyle dinledi.

Hem dinlediler hem söylediler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in önem verdiği projelerden olan, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bünyesinde faaliyet yürüten Emekli Evi’nde düzenli olarak yapılan etkinliklerin yanı sıra yıl boyunca özel günlerde düzenlenen anlamlı etkinliklerle ikinci baharını yaşayan yaş almış vatandaşlar unutulmuyor. Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü dolayısıyla Emekli Evi üyelerine keyifli bir gün yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde yer alan Türk Sanat Müziği Korosu’nun gerçekleştirdiği konserde üyeler unutulmaz şarkılara eşlik etti. Mersin Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Döndü Can da ‘Kadının Halleri’ isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Anneler için özel olarak ‘Dünyanın En Güvenli Limanı’ mesajı ile hazırlanmış çiçekler de Başkan Seçer’in selamlarıyla yaş almış annelere hediye edildi.