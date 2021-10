Mersin'de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü buluşması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Mersin’deki üretici kadınlarla bir araya geldi. Buluşmaya İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katıldı. Başkan Seçer, ''Ben ayrımcıyım. Ben kadınların tarafındayım, ben çocukların tarafındayım'' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma önemli bir sayfa açtıklarını, her alanda 24 saat çalıştıklarını vurgulayan Seçer, aile işletmeciliğinin ve küçük üreticilerin kalkınmasının önemine dikkat çekti. Başkan Seçer, “Kadını doğduğu yerde doyuracağız. Başka çaremiz yok. Kadınlarımız dimdik ayakta olacak” diye konuştu.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, “Kadının karar mekanizmasında olması, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden güçlenmesi için kooperatifleşme en güzel yollardan biri” dedi. Kadınları her zaman desteklediklerini vurgulayan Meral Seçer, “Birlikte üretelim, birlikte çoğalalım, ben değil kocaman bir biz olalım” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Mersin’in dört bir yanından gelen üretici kadınlarla buluştu. Tarımda hayata geçirdikleri hizmetleri anlatan, kadınlara verdikleri desteklerin önemine dikkat çeken Başkan Seçer, her zaman kadın ve çocuklardan taraf olduğunu vurguladı. Seçer, “Kadını doğduğu yerde doyuracağız. Başka çaremiz yok. Kadınlarımız dimdik ayakta olacak” diye konuştu. Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ise “Birlikte üretelim, birlikte çoğalalım, ben değil kocaman bir biz olalım” çağrısında bulundu.

Dilek İmamoğlu ve Nuray Karalar da buluşmada yer aldı

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen buluşmaya, Başkan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik’in eşi Oya Gedik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in eşi Yeşim Antmen, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile 13 ilçeden kadın üreticiler katıldı.

Etkinlik öncesinde İstanbul Vakfı tarafından kız çocuklarına eğitim desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Büyüt Hayalleri Projesi” kapsamında Mersin’de bulunan Dilek İmamoğlu, Nuray Karalar ve Meral Seçer’le birlikte Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarete İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ile İstanbul Vakfı Koordinatörü Büşra Kiriş de katıldı.

“Gerçek bir Türk kadınısınız bana göre”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, salonda bulunan üretici kadınların birçoğu ile üretici pazarında, bir gönüllülük çalışmasında veya kırsal buluşma gününde karşılaştığını belirterek, etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kendisinin de Ziraat Mühendisi olduğunu, sektörü üretici kadınlarla bir araya gelerek daha yakından tanıdığını vurgulayan Meral Seçer, “Mersin’deki kadınlarımız çok çalışkan, çok üretken. Gerçekten çok muhteşemsiniz, üreticisiniz, gerçek bir Türk kadınısınız bana göre” dedi.

Meral Seçer, birkaç yıl önce Anneler Günü için televizyonda izlediği ve oldukça etkilendiği bir videoyu paylaşarak, “Çocuk şunu diyordu; ‘Benim annem öğretmen, doktor, bulaşıkçı, temizlikçi, boyacı gibi tanımlamalar yapmıştı. Ben bu kırsal buluşmalarda sizinle olan toplantılarımızda bir de buna; ‘benim annem çiftçi’ kelimesinin de eklenmesinin çok güzel olacağını gördüm. Çünkü kırsalda kadınlarımız hem ev işlerini yapıyorlar hem tarımsal ve hayvansal üretim yapıyorlar” diye konuştu.

“Kadının güçlenmesi için kooperatifleşme en güzel yollardan biri”

Kadınların birçok alanda çok yoğun çalıştığını ancak emeğinin karşılığını alamadığını söyleyen Meral Seçer, “Kadınların karar mekanizmasında, sözünün geçmesi konusunda çalıştıkları kadar bir etkilerinin olmadığını gördüm. İşte kadının karar mekanizmasında olması, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden güçlenmesi için kooperatifleşme en güzel yollardan biri” dedi. Kooperatifleşmenin temel ruhunun Anadolu kadını ve kültüründe bulunduğunu, imece usulü çalışmanın bunun en güzel örneği olduğunu ifade eden Meral Seçer, kırsaldaki kadınların kalkınabilmesi için kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti. Seçer, bu alana adım atmak isteyen kadınlara mevcut kooperatifler ve kurumlarla görüşmeleri önerisinde bulundu.

“Birlikte üretelim, çoğalalım, ben değil kocaman bir biz olalım”

Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak kadınların her zaman yanında olduklarını söyleyerek, “Sizlere kapımız her zaman açık. Biz sizlerin üreterek çoğalmanızı istiyoruz. Sohbetlerimizde duyduğumuz üretimden vazgeçme konusu gerçekten çok üzücüydü. Kırsalda birkaç kadınımızdan bunu duydum. Bir kadın üretimden vazgeçerse dünya için alarm zili çalıyor demektir. Çünkü doğasında üretmek var. Ondan dolayı sizler için her zaman desteğe hazırız. Sizleri çok sevdiğimi, sizlerle kendimi çok iyi hissettiğimi, her zaman yanınızda olduğumu söylemek istiyorum. Birlikte üretelim, birlikte çoğalalım, ben değil kocaman bir biz olalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer: “Ben kadınların, çocukların tarafındayım”

Etkinlikte konuşan Başkan Vahap Seçer, salonun enerjisinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, “Çünkü burada üreten insanlar var. Aslında kadın dediğiniz zaman boğazım düğümleniyor. Çok seviyorum kadınlarımızı. Ben ayrımcıyım. Ben kadınların tarafındayım, ben çocukların tarafındayım, birinin koluna girip kendisine destek olmasına ihtiyacı olanın yanındayım. Zaten güçlü ayakta duruyor, güçlünün bizlere ihtiyacı yok ama sizlerin var. Kadın çok anlam ifade ediyor. Kadın işçidir, kadın çiftçidir, kadın girişimcidir, kadın hayatın her alanında var. İşçidir, en ağır ev kadını, ev işçisi. Daha ağır iş var mı? Tarlada işçi, atölyede işçi, fabrikada işçi, bahçede, serada, ahırda, ağılda hem çiftçi hem işçi. Birkaç mesleği birden yapıyor ve girişimci” dedi.

“Ben çalışandan, üretenden tarafım”

Başkan Seçer, kadınların üretime katılmasının öneminden söz ederek, “Üretim olmazsa, kırsal olmazsa, çiftçilik olmazsa biz tencereyi nasıl kaynatacağız? İstanbul’da, Ankara'da, İzmir'de, büyük metropollerde, burada yetişen ürünlerimiz, güzel Anamur’un muzu olmazsa, Silifke'nin çileği olmazsa, Tarsus’un üzümü olmazsa, domatesi, salatalığı, biberi, ıspanağı, pırasası olmazsa nasıl yemek yapacak bu kadınlarımız? İşte bunları da kadınlarımız üretiyor. Burası tarım bölgesi. Hangi köşeye bakarsınız bakın üretim görüyorsunuz, bereket görüyorsunuz. O üretimi sağlayan da bereketi sağlayan da zaten siz kadınlarımızsınız. Ben çalışandan, üretenden tarafım. Bizim üretmemiz lazım” diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde büro personelinden otobüs şoförüne, şube müdüründen daire başkanına kadar her alanda kadın çalışanlara öncelik verdiklerini vurgulayarak, “Nüfusun yüzde 50’si kadın değil mi? E neden çalışma hayatında kadınlarımız daha fazla olmasın? Elbette ki olsun, öyle arzu ediyoruz” dedi. Tarımın ülke ve insanlar açısından olmazsa olmaz bir çalışma alanı olduğu ifadesini kullanan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, diğer bütün büyükşehir belediyelerimiz gibi tarıma çok önemli bir sayfa açtık” diye konuştu. Hayata geçirdikleri projelerin öneminden bahseden Başkan Seçer, bu projelerde hiçbir biçimde siyasal, bölgesel, etnik, mezhepsel ayrım yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.

Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’nden Kazanç Projesi’ne, fide ve fidandan alet ekipman desteğine, Atalık tohumların gün ışığına çıkarılmasından Girit ekmeğinin MEREK büfelerinde satışına kadar hayata geçirdikleri projelerle kadın üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Seçer, “Üreticimiz üretecek, ekonomik değere dönüşecek, ülke ekonomisi kazanacak, insanlar emek etmiş olacak, çoluğuna çocuğuna, evine de rızk girmiş olacak” dedi. Seçer, Kazanç Projesi’nde bir zincir marketle anlaşıldığını, kesimhanenin bittiğini belirterek, zincir marketlerde kazların pazarlanacağını duyurdu.

“Önceden bana asık suratlı derlerdi, Belediye Başkanı oldum, gülen adam oldum”

24 saat çalıştıklarını vurgulayan Seçer, “Kim için çalışıyoruz? Sizler için çalışıyoruz, ülkemiz için çalışıyoruz, samimiyete çalışıyoruz, hüsnüniyetle çalışıyoruz, bunu yapıyoruz. Ülkenin durumu ortada, insanlar bizden emek istiyor, çalışmak istiyor. Yan gelip yatma diyor, oyumu verdim, en değerli şeyimi verdim, oyumdur. Herkesin oyu bir. Benim de oyum bir, üretici bacımın da oyu bir, doktorun da oyu bir, işçinin de, fabrika işçisinin de, fabrika sahibinin de oyu bir. Oy değerlidir. Oy vermiş, isteyecek. Hakkıdır yapacağız. Hiç de yüksünmüyoruz, gocunmuyoruz. Hiç suratımı asık gördünüz mü? Önceden bana asık suratlı derlerdi, Belediye Başkanı oldum, gülen adam oldum. Neden? Huzur buldum. Hizmet yapmaktan huzur buldum. Yıllarca dedim, ya nasıl güzel bir işmiş, bilseydim 30 sene önce Belediye Başkanı olurdum, bu kadar seveceğimi bilseydim” dedi. Mersin genelinde toplam 22 kadın muhtarın hizmet verdiğini ve bu sayının 805 muhtar sayısı olan bir kent için az olduğunu ifade eden Seçer, “Bir dahaki seçimde artacak. Eminim artacak. Kat be kat artacak. Çünkü Mersin'de her alanda değişim var bunda da olacak bak göreceksiniz. Bakın Başkanımız söyledi deyin” diye konuştu.

“Kadını doğduğu yerde doyuracağız. Başka çaremiz yok”

Kooperatifçiliğin önemine değinen Başkan Seçer, “Kooperatif kurmak en kolayı. Önemli olan kooperatifi güçlendirip, sürdürülebilir olması. Tabela kooperatifi olmaz. İçini dolduracağız” dedi. Seçer, verdikleri desteklerin takipçisi olduklarını vurgulayarak, “Ben aile işletmeciliğinin, küçük üreticilerin kalkınmasına dönük projeler yaparım. Benim için esas olan, değerli olan o. Onun için de harcadığımız her kuruş, hangi proje olursa olsun, sonuna kadar takip edeceğiz, hepimiz kazanacağız. Ne diyoruz? Kadını doğduğu yerde doyuracağız. Başka çaremiz yok. Kadınlarımız dimdik ayakta olacak” dedi.

Evimiz Atölye Projesi’ni de anlatan Seçer, bu kapsamda kırsalda ve dezavantajlı mahallelerdeki kadınların gönüllülerden oyuncak yapımını öğrendiğini, bunların da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındığını söyledi. Seçer, “Yurdun neresinden böyle bir talep gelirse gelsin ben karşılıyorum. Buradan da duyurusunu yapayım. Doğu’dan, Orta Anadolu'dan, çocuklarımızın bu tip oyuncakları göndermediği bölgelerden daha çok. Ben çocuklarımıza buradan oyuncak göndermek istiyorum. Kadınlarımız evlerinde üretiyor bunları. Kadınlarımız buna ilgi göstersin, meslek öğrensin, üretmek, çalışmak istedikten sonra her nokta işliktir, atölyedir, üretim yapılacak yerdir. Bu projeyi çok önemsiyorum” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri Projesi’nde eğitim alan 55 kız çocuğundan da bahsederek, “Biyolojik olarak kız çocuğum yok ama mutlaka tüm Mersin'deki çocuklarımız, kız çocuklarımız Başkan’ın çocuğudur, kızıdır. Bunu unutmayalım. Bir de 55 sporcu kızım var ki, ben onların fahri babasıyım” dedi.

“Hayvancılığı geliştirip çocuklarımı okutmayı çok istiyorum”

Buluşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin farklı proje ve desteklerinden yararlanan üretici kadınlar da birer konuşma yaptı. Erdemli’nin Şahna Mahallesi’nde Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’nden yararlanan ve 4 çocuk annesi olan Sariye Ersoy, “Hayvancılığa çok hevesliyim. Hayvancılığı geliştirip çocuklarımı okutmayı çok istiyorum. Evim yok, evimi yaptırmayı çok istiyorum. Hayvanları çok seviyorum. İnşallah geliştiririm çünkü sağ olsun Başkanımızın yem desteğiyle birlikte çok sıkıntımız olmadı” dedi.

“Bu kazlar bana psikolojik bir destek gibi geldi”

Kazanç Projesi’nden faydalanan kadın üreticilerden Fatma Güngör, pandemiden dolayı lokantasının kapandığını, o dönemde Büyükşehir’in projesiyle tanıştığını söyledi. Güngör, “Bu kazlar bana psikolojik bir destek gibi geldi. Kucağımda uyuyorlar desem inanmazsınız. Şimdi kesime nasıl vereceğim onu düşünüyorum” diye konuştu. Başkan Seçer’e, ‘Benden 1 tane isteyen olunca vermiyorum. Siz 100 taneyi nasıl verdiniz?’ diye soran Güngör, “Gerçekten çok zor. İsterseniz oluyor. Çiftlikteki ev 25 yıldır boştu. Elektriği, suyu yoktu. O şartlar altında baktım, büyüttüm ve gelin edeceğim derler ya artık kesime vereceğiz. Artırmayı düşünüyorum. Dişileri ayıracağım, fazla erkekleri vereceğiz. Hedefim 200-300 tane yapmak” ifadelerini kullandı.

Aynur Ünal, Büyükşehir Belediyesi’nin Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi’nden faydalandı. Üretmenin çok kutsal olduğunu söyleyen Ünal, “Avokado annemin hayaliydi. Özellikle annemin teşekkürünü belirtmek isterim size. Köyümüze sahip çıkalım, köyümüzün topraklarını taşlaştırmayalım” diye konuştu. Tarsus’un Kaklıktaşı Mahallesi’nde Organik Tarım Projesi’nden faydalanan Ayşe Sarioğ, Başkan Seçer’e tarıma ve kadına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Yardımlarınızdan, bizlere verdiğiniz desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben Tarsus’un çok ücra bir köyünde yaşıyorum” dedi. Sarioğ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e de teşekkür ederek, “Bizim buraya çıkmamıza vesile olan Mustafa Kemal Atatürk’e bütün kadınlar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri, üretici kadınlara çiçek verdi.