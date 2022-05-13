Mersinli gençler Büyükşehir Kariyer Merkezi ile iş hayatına hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin “Yetenek Dönüşüm Projesi” ile hayata geçirdiği mesleki eğitim kurslarına katılımlar her geçen gün artıyor. Kariyer Merkezi, gelen talepler üzerine Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda genel muhasebe alanında 2’nci kursu açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle hayata geçirdiği “Yetenek Dönüşüm Projesi” vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yönetici asistanlığı, lojistik elemanı ve genel muhasebe alanında kurslar açan Kariyer Merkezi gelen talepler üzerine Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğinde genel muhasebe kursunu 2’nci kez açtı.

Kursiyerlere kurs boyunca; mesleki eğitim, kişilik envanteri ve yetkinlik raporu, özgeçmiş oluşturma, mülakat simülasyonları, profesyonellerle deneyim paylaşımı, kariyer koçluğu ve iş arama danışmanlığı konularında eğitimler veriliyor.

“İnşallah hepinize yararlı bir kurs olur”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, yoğun talep üzerine bir kez daha açılan genel muhasebe kursunda kursiyerlerle bir araya geldi. Eğitim kurslarıyla kursiyerlerin mesleki niteliklerini iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Özada, şöyle devam etti:

“Mesleki eğitim vermiş olduğumuz adaylarımıza CV hazırlama, mülakat teknikleri, kariyer rehberliği, kişilik envanteri, iş arama danışmanlığı ve firmalarla buluşturma etkinlikleri gibi hizmetlerle sizlerin olabildiği kadar istihdam edilebilirliğinize katkı sunmak istiyoruz. Bu süreçte en önemli görev sizlere düşüyor. Burada mesleki eğitim almak, CV hazırlamak, mülakat tekniklerini öğrenmek yetmez. Araştırmacı olmanız çok önemli. Özellikle periyodik olarak Kariyer Merkezi ile Mali Müşavirler Odamızla bir arada hareket etmenizi öneriyoruz. Bu kursun açılmasında da Mali Müşavirler Odamızın çok büyük katkısı oldu. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. 2’nci kursumuzu açıyoruz. Çok yakın tarihte ilk kursumuzu bitirdik. İnşallah, hepinize yararlı bir kurs olur. Hepinize başarı diliyorum.”

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri Emin Levent Türkili ise “Türkiye’deki en büyük sorun kalifiye eleman sorunu. Bugün bu boşluğu bu kurs dolduruyor. İnşallah bu kurstan ayrıldıktan sonra güzel bir şekilde bizim üyelerimizin de katkılarıyla birlikte iş bulma konusunda daha da faydalar sağlayacaktır size. Hepinize başarılar ve kursun verimli geçmesini diliyorum” dedi.

“Bu kursların çok verimli geçtiğini düşünüyorum”

Muhasebe ve Finansman alanında usta eğiticilik yapan Mehmet Can Cengiz, bir önceki kursu başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Kurs sonunda orada yine birçok öğrencimiz istihdama katıldı. Yoğun talep üzerine tekrar Müşavir Odası’nda ikinci kursumuzu başlattık. Burada genel olarak muhasebe elemanı yetiştirmeye yönelik bilgiler veriyoruz. Mali Müşavirler Odası'nın kullanmış olduğu Luca Programı var. Luca Programına yönelik bilgiler veriyoruz. Luca programındaki işleyişi gösteriyoruz. Fiş, fatura girişi, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi öğrencilerimizin muhasebe ile ilgili iş hayatında bilmesi gereken noktalara değiniyoruz. Yine kariyer hayatında, kariyer yolculuğunda bu kursların çok verimli geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Kursun verimli olacağını düşünüyorum”

Kursa katılanlardan Akdeniz Üniversitesi mezunu Mehmet Aktaş, “Son süreçlerde işsiz kaldım. İşsiz kalınca Kariyer Merkezi ile alakalı sosyal medyadan bilgi aldım, oraya başvurdum, CV’mi bıraktım. O süreç işlerken bu muhasebe kursu ile alakalı bir duyuru gördüm. Bunun üzerine başvurdum. Bir mülakat süreci gerçekleşti. Mülakat neticesinde kursa alındık, başladık. Verimli olacağını düşünüyorum. Birçok yerde de iş anlamında bu muhasebe önümüze çıkıyor. Büyükşehir’e de Kariyer Merkezi’ne de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İş alanında bana katkı sağlayacağını düşünüyorum”

Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Çiçek Suna da 1 yıllık muhasebe deneyimi olduğundan bahsederek, “Bu alanda hem teorik alanda hem uygulama alanında gelişmek istiyorum. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dayalı olduğu için muhasebe kursunu daha çok tercih ettim. Özellikle iş alanında bana katkı ve verimlilik sağlayacağını düşündüğüm için kursa katılmak istedim” dedi.