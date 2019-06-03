Mezarlıklarda on binlerce çiçek dağıtıldı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte cadde ve bulvarları kendi seralarında özenle yetiştirdiği rengârenk çiçekler ile donatan Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde de vatandaşları unutmuyor. Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve yıllardır devam eden uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü kent merkezi başta olmak üzere ilçe merkez mezarlıklarında yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengarenk on binlerce çiçeği ücretsiz olarak dağıttı.

Mezarlık giriş ve çıkışlarına kurulan stantlarda vatandaşlara lokma ikram eden Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlıkta gerçekleştirdiği ücretsiz ring hattı ile de vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.

Asri Mezarlığa ücretsiz ulaşım kolaylığı

Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların ziyaretlerini kolaylıkla yerine getirebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ve tramvayların ücretsiz olduğunu belirten belediye yetkilileri, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da arife günü ek seferler ile vatandaşların Asri Mezarlığa ücretsiz olarak ulaştıklarının altını çizdiler.