Muğla'da Atölyeler İşledi, 68 Milyon TL Tasarruf Edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Makine ve İkmal Tesisinde yürüttüğü bakım-onarım çalışmaları sayesinde piyasa değerine göre 68 milyon TL tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Makine ve İkmal Tesisi sayesinde hem bütçesinde önemli tasarruf sağlıyor hem de hizmet kalitesini yükseltiyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 21 dönümlük alanda faaliyet gösteren tesis; 10 araç ve iş makinası bakım atölyesi, bir kaynak atölyesi, bir akaryakıt dolum tesisi ve 73 personeliyle hizmet veriyor.

Makine ve İkmal Tesisi Hem Tasarruf Sağlıyor Hem Hizmeti Güçlendiriyor

Büyükşehir envanterindeki 920 araç ve 120 iş makinasının tüm bakım ve onarımları Makine ve İkmal Tesisinde gerçekleştiriliyor. Tesiste günlük 24–28 aracın periyodik bakımı yapılırken, yılda ortalama 6 bin araç tamamen belediyenin kendi imkânlarıyla bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Makine ve İkmal Tesisinde, ilçe belediyeleriyle yapılan protokol kapsamında 141 araç ve iş makinasının bakım-onarım süreçleri tamamlandı.

Başkan Özdemir: “Yaklaşık 68 Milyonluk Tasarruf Sağladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, tesisin büyük bir ekonomik katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın teknoloji ve yeniliklerden faydalanarak desteklediği 21 dönüm arazi üzerine kurulu makine ve ikmal tesisimizde, çeşitli bakım-onarım çalışmalarını kendi imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz.

Atölyelerimizde yapılan işlemlerle piyasa değerine göre yaklaşık 68 milyonluk tasarruf sağlayarak Büyükşehir Belediyemiz bütçesinde ortalama yüzde 61 oranında tasarruf sağladık.

Ayrıca kaynak atölyemizde 5 bin 468 metrekare kapalı alan, köprü korkulukları, çeşitli metal ve iş makinası muhtelif kaynak işlerini tamamlamaktayız. Köyceğiz Terminali ve Menteşe Rüya Park AVM’de kendi imalatımız olan modern taksi bekleme yeri kabinlerini hizmete sunduk.” dedi.

Başkan Aras: “Tasarruf ve Üretim Modeliyle Muğla’mıza Daha İyi Hizmet Sunmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Makine ve İkmal Tesisinde yürütülen çalışmaların sadece ekonomik değil, hizmet verimliliği açısından da büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Muğla’mızda kaynaklarımızı akılcı ve verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Makine ve İkmal Tesisimizde yapılan çalışmalar sayesinde hem araç filomuzun gücünü artırıyor hem de hizmetlerimizi daha hızlı, güvenli ve kaliteli hale getiriyoruz. Kentimizin ihtiyaçlarına kendi imkânlarımızla çözüm üretmek, belediyemizin bağımsızlığını ve hareket kabiliyetini güçlendiriyor. Bu tasarruf ve üretim modeliyle Muğla’mıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz.” dedi.