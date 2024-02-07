Murat Kurum: ''İstanbul’da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız''

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Hak-İş’i sendikacılıkta işçi ve emekçilerin unutamayacağı adımları atmış ‘’Yerli, milli ve güçlü bir sese sahip’’ güçlü bir kardeşler topluluğu olarak nitelendiren Kurum, ‘’Bünyesinde barındırdığı 20 sendikası, 750 binden fazla üyesiyle Hak-İş, ülkemiz sendikacılığının öncüsü olduysa; bunu alnının teriyle hak ettiği içindir.’’ dedi.

Sendikalarla birlikte katılımcılığı en üst seviyeye çıkaracaklarını ifade eden Kurum, İstanbul’da iyi bir belediye-sendika ilişkisi kurarak çalışanların memnuniyetini artıracaklarını söyledi. 1 Nisan sabahı sendikal haklar açısından 3 konuya özel önem vereceklerini dile getiren Murat Kurum, ‘’İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıklarda işçi ve emekçilere daima pozitif ayrımcılık yapacağız. İstanbul’daki tüm sektörlerde çalışanlara yönelik, sendikaların düzenleyeceği özel eğitim programlarına maddi açıdan tam destek vereceğiz. Büyükşehir Belediyesinin ve sendikalarımızın gücünü; yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz.’’ dedi.

İstanbul’un ekonomik potansiyelini hayata geçirememesinin önündeki en büyük iki engelin kayıp 5 yılda duran dönüşüm ve trafik çilesi olduğunu belirten Murat Kurum, ‘’CHP’li yönetim ve temsil ettiği zihniyet; çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hâkim kılmış ve İstanbul’umuzun ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır. Ama ben sizlerin nezdinde tüm İstanbullulara; Türkiye’nin 81 ilinde toplam 365 bin yeni sosyal konut yapan, 2 milyona yakın insanımıza yuva kuran bir kardeşiniz olarak sesleniyorum; İstanbul’u hem depreme hazırlayan hem de yerel ekonomiyi ve istihdam imkânlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için; var gücümüzle çalışacağız.

İstanbul’da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız; bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız.

Bu hedefle; memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz.

Yollarında, caddelerinde ulaşım çilesini bitirene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, çalışacağız.’’ şeklinde konuştu.