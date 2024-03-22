Murat Kurum: ''İstanbul'umuzu fetret döneminden çıkartacağız''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe mitinginde vatandaşlara hitap etti. İstanbul’un liyakatsizliğin kurbanı olduğunu söyleyen Kurum, ''Geride bıraktığımız 5 yılda şunu net bir şekilde gördük. İstanbul, beceriksizliğe mahkûm edilmektedir. Oysaki İstanbul’umuz, ihmale gelmez. İstanbul’umuz, sorunlarına çözüm bulunmasını ister. Bunu en iyi bilen, en iyi yapan AK Parti teşkilatlarıdır. AK Parti kadrolarıdır. Cumhur İttifakı belediyelerimizdir'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe mitinginde vatandaşlara hitap etti. Maltepe meydanındaki coşkuya değinerek konuşmasına başlayan Kurum, ''Bu meydan, 'Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik' diyor. İnşallah 31 Mart'ta Maltepe, Cumhur İttifakı diyecek. Maltepe, Murat Kurum diyecek. Maltepe Kadem Ekşi diyecek. Biz de diyoruz ki bu seçimlerde Maltepe herkese çok büyük ders verecek! Maltepe, yeniden İstanbul diyecek, yeniden sandıkları patlatacak, yeniden rekorlar kıracak. O muhteşem rekora hazır mıyız? Şu son 1 haftada gece gündüz demeden Maltepe için çalışacak mıyız?'' şeklinde konuştu.

İstanbul'un huzursuz ve mutsuz olduğunu söyleyen Kurum, ''Geride bıraktığımız 5 yılda şunu net bir şekilde gördük. İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır. İstanbul, beceriksizliğe mahkûm edilmektedir. Oysaki İstanbul'umuz, ihmale gelmez. İstanbul'umuz, sorunlarına çözüm bulunmasını ister. Hepimiz biliyoruz ki, gerçek belediyecilik, önce vatandaşımızın gönlünde olmaktır, hanesinde olmaktır, yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da yanı başından ayrılmamaktır. Kardeşlerim, işte bunu en iyi bilen, en iyi yapan kimdir? AK Parti teşkilatlarıdır. AK Parti kadrolarıdır. Cumhur İttifakı belediyelerimizdir. Ama merak etmeyin. Biz sizlerle el ele, omuz omuza vererek İstanbul'umuzu son 5 yıllık fetret döneminden mutlaka ve mutlaka çıkartacağız. Sözümüz sözdür, İstanbul'umuzun yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız.'' dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NE İSTANBUL'A NE MALTEPE'YE DAİR TEK BİR ÇİVİ ÇAKMADILAR"

Murat Kurum, Maltepelilerin son 5 yılda hiçbir talebinin karşılanmadığını dile getirdi. Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ''Hiçbir isteğiniz yerine getirilmedi, hiçbir sorununuz çözülmedi. İşte Maltepeliler olarak en çok kentsel dönüşümü talep ettiniz, ulaşım çilesinden kurtulmak istediniz. Ama hem mevcut CHP'li İBB hem de CHP'li Maltepe Belediyesi sizi ne gördü ne duydu.

Kentsel dönüşümde ne İstanbul'a ne Maltepe'ye dair tek bir çivi çakmadılar. 'Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' dediler, deprem dönüşümü mecliste görüşülürken zoom toplantılarında CHP'yi dizayn etmeye çalıştılar.

5 yıldır yapmadıkları gibi şimdi de utanmadan sıkılmadan milletimizin karşısına çıkıp; "125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız." diyorlar. Beş yıldır dönüşüm namına tek bir adım atmayan sizsiniz! Deprem dönüşümüne gerek yok diyen sizsiniz. Depreme dayanıksız binaları yenilememize karşı çıkan, bunun için de projelerimizi iptal ettirmek için mahkeme mahkeme dolaşan sizsiniz.

Aziz milletimiz bu bahane siyasetiyle İstanbul'un 5 yılını heba edenleri 31 Mart'ta gereken cevabı verecek. Bundan önce nasıl afetlerde milletimizin yanına gittiysek aynı anlayışla milletimize koşacağız. İstanbul için çalışacak kadroları 1 Nisan'da iş başına getirecek.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPACAĞIZ"

Sokaklarında vatandaşların huzur içerisinde olduğu bir İstanbul hayal ediyoruz diyen Murat Kurum, "1 Nisan'da hep birlikte mutlu olacağız. Annelerimizin ayrıştırılmadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı bir İstanbul istiyoruz. Ben bundan önce nasıl milletimizin bizden beklediği işleri yapmak için gece gündüz çalıştıysam bundan sonra da aynı anlayışla İstanbul'un 39 ilçesi, 964 mahallesi için ekip arkadaşlarımla birlikte vatandaşımızın yanında olacağız. Vatandaşımız bizi aradığında biz iftiraların, dedikoduların, bahanelerin arkasında olmayacağız. Bizi aradığında biz vatandaşımızın yanında olacağız. El ele vereceğiz, aziz İstanbul'umuzu hak ettiği günlere kavuşturacağız." dedi.

"BALYA BALYA PARALARLA FOTOĞRAF VERİYORLAR, KULE YAPIYORLAR"

Sosyal medyaya sızan para sayma görüntüleri üzerinden mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ''Ulaşımla ilgili verdikleri vaatleri bile hatırlamıyorlar. Ama 30 yıl önce köftecideki köfte hikayesini çok iyi hatırlıyorlar. Çünkü İstanbul'a ilişkin bir hayalleri ve dertleri yok. Çünkü İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. Kırklareli başkanına diyorlar ki 'sen aday olma, biz sana İstanbul'dan makam verelim, bizim önümüze geçme' diyorlar. Bu anlayış İstanbul'u nereye götürür? Bunların yaptığı anca İstanbul'un kaynaklarını israf etmek, geleceğini ihmal etmek, buranın kaynaklarını, paralarını israf ederek kendi geleceklerini inşa etmek için kullanıyorlar. Görüntülere de yansıyor, balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Kule yapıyorlar. Milletine hizmet etsene, Maltepe'nin otobüs eksiğini gidersene, Maltepe'nin beklediği kentsel dönüşümü yapsana. Yapmazlar çünkü İstanbul'dan bir haberler. Ama merak etmeyin, biz bitirecek olan kadrolar işte buradadır. Ulaşımla ilgili verdikleri vaatleri bile hatırlamıyorlar. Ama 30 yıl önce köftecideki köfte hikayesini çok iyi hatırlıyorlar. Çünkü İstanbul'a ilişkin bir hayalleri ve dertleri yok. Çünkü İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. Kırklareli başkanına diyorlar ki 'sen aday olma, biz sana İstanbul'dan makam verelim, bizim önümüze geçme' diyorlar. Bu anlayış İstanbul'u nereye götürür? Bunların yaptığı anca İstanbul'un kaynaklarını israf etmek, geleceğini ihmal etmek, buranın kaynaklarını, paralarını israf ederek kendi geleceklerini inşa etmek için kullanıyorlar. Görüntülere de yansıyor, balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Kule yapıyorlar. Milletine hizmet etsene, Maltepe'nin otobüs eksiğini gidersene, Maltepe'nin beklediği kentsel dönüşümü yapsana. Yapmazlar çünkü İstanbul'dan bir haberler.

Ama merak etmeyin, biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. İstanbul'un parasını İstanbul'a harcayacağız. Maltepe'nin parasını gözümüz gibi koruyacağız. Emanet bileceğiz." diyerek vatandaşların hakkına sahip çıkacaklarını söyledi.