Murat Kurum: ''İstiyoruz ki İstanbul bir an önce dönüşsün''

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, Alibeyköy'de esnaf ziyareti sırasında kentsel dönüşüm projelerini anlattı ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Alibeyköy Meydanı Vardar Bulvar esnafına ziyarette bulundu. Kurum’a ziyaretinde Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken eşlik etti.

VATANDAŞLARDAN KURUM'A DESTEK MESAJI

Seçimlerde Murat Kurum’u desteklediğini dile getiren bir vatandaş, “Sayın Başkanım Anadolu’dan geliyorum. AK Parti’nin sevdalısıyım. Siz afet bölgesinde 10 tane vilayeti ayağa kaldırdınız. Hem de sarı çizmelerle kaldırdınız. Sizleri, Cumhurbaşkanımızı her zaman takdir ediyoruz. Sizlerin İstanbul’a nasıl faydalı olacağını 85 milyon biliyor. Biz 85 milyonun, Murat Kurum’un, Cumhurbaşkanının sevdalısıyız. Bu İstanbul’un kentsel dönüşümünü ancak bunlar kaldırır. Her zaman sizin yanınızdayım. Durmak yok, yola devam.” dedi.

"İSTİYORUZ Kİ İSTANBUL BİR AN ÖNCE DÖNÜŞSÜN"

Vatandaşların kentsel dönüşüme yönelik sorularını yanıtlayan Kurum, yapılacak projelerinden bahsetti. Başvuruların hızla alınmaya başlayacağını belirterek, “Bakanlığın projesine biz de elimizi taşın altına koyarak destek olacağız. İstiyoruz ki İstanbul bir an önce dönüşsün. Bunun kararını 31 Mart’ta siz vereceksiniz. Biz 39 ilçemizle, tüm İstanbullularla birlikte dönüşümü yapacağız.” diye konuştu.

KURUM: İMAR PLANLARINI HIZLA ÇÖZECEĞİZ

Konutları vatandaşların uygun şartlara alabilmesini sağlayacak meclis kararının hızla alınacağını sözlerine ekleyen Kurum, “İmar planlarını hızlı bir şekilde çözeceğiz. Sizlerle el ele vererek İstanbul’un her yerinde komşuluk ilişkilerini yaşayacağınız, mahalledeki dostlarınızdan ayrılmayacağınız dönüşümü gerçekleştireceğiz. Görev aldığımız her işte bu anlayışla çalıştık, bundan sonra da öyle yapacağız.” dedi.

“Eyüpsultan Belediyesi’nden memnunuz, Büyükşehir Belediyesi’nde de sizleri destekliyoruz” diyen bir esnafla sohbet eden Kurum, “Bu memnuniyeti Eyüpsultan’da nasıl sağladıysak İstanbul’un her yerinde sağlamak için 31 Mart’ta İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz.” dedi.

“Sokak hayvanlarını desteklediğiniz için teşekkür ederim.” diyen bir vatandaş ise Eyüpsultan’ın simgesi olan güvercin heykelini Kurum’a hediye etti.

Murat Kurum’un yanına gelen bir diğer vatandaş, 31 Mart seçimleri için yazdığı şiiri okudu.

Konuya ilişkin fotoğraf ve video bağlantılarını sizlerle paylaşıyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.