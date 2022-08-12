  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediyesi Aşure İkramı Yaptı

Muratpaşa Belediyesi Aşure İkramı Yaptı

Muratpaşa Belediyesi Aşure İkramı Yaptı

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın simgesi olan Muratpaşa camii’nde 2 bin 500 kişilik aşure dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Muharrem ayında geleneksel olarak kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği aşure dağıtımı bu yıl da devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi Aşevi, bu yıl 30 bin kişilik, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan aşure hazırladı. Antalya’nın simgesi olan Muratpaşa camii’nde 6 bin kişilik aşure dağıtan Muratpaşa Belediyesi, hafta boyunca kentin çeşitli noktalarında dağıtımları sürdürecek.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sörloth transferinde mutlu son: Önümüzdeki hafta içerisinde...
Kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu
Motorinin ardından benzine de zam!
Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!
Konut fiyatlarının düşüşe geçtiği il ve ilçeler açıklandı
Acun Ilıcalı'nın minik kızı Yasemin artık bir genç kız
Bir anket sonucu daha açıklandı: AK Parti zirveyi kaybetti!
Türkiye'deki tarihi ''tünelli ev''deki kazı çalışmaları 36 yıl sonra yeniden başladı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yine yükseldi
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...