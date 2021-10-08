Muratpaşa ikinci öğrenci konukevini açıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ikinci öğrenci konuk evini Meydankavağı Mahallesi’nde oluşturduklarını söyledi. Başkan Uysal, kız öğrenciler için hazırlanan konukevinin 60 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirtti

Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde 88 öğrenci kapasiteli kız öğrenci konuk evinin ardından ikincisi konukevini Meydan Kavağı Mahallesi’nde hizmete açıyor. Başkan Uysal, üniversite öğrencilerinden konaklama talebiyle Muratpaşa Belediyesi’ne çok sayıda başvuru geldiğini ve mevcut kapasitenin dolmasıyla birlikte Meydankavağı Mahallesi’nde kiralanan bir apartmanı öğrenci konukevine dönüştürme kararı verdiklerini söyledi.

Apartmanda, 2+1 ve 1+1 şeklindeki her bağımsız bölümü 4 ve 6 öğrencinin kalabileceği şekilde düzenlendiklerini aktaran Başkan Uysal, her bölümde mutfak, banyo ve tuvaletin yer aldığını söyledi. Başkan Uysal, öğrencileri gelecek haftadan itibaren yerleştirmeye başlayacaklarını dile getirirken 60 kişi kapasiteli konukevine kayıt için 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi’nden başvuru oluşturulabileceğini söyledi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin kreşlerin, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleri ve gençleri üniversite sınavlarına hazırlayan merkezleriyle aynı zamanda büyük bir eğitim kurumu olduğunu aktardı. Bununla birlikte her yıl yaklaşık bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yaptıklarını dile getiren Başkan Uysal, “Hayatın her aşamasında Muratpaşa Belediyesi olarak var olmakta kararlıyız. Bunun için çalışıyoruz” dedi.