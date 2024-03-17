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Muratpaşa’dan 2 yeni etüt merkezi

Muratpaşa’dan 2 yeni etüt merkezi
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem ve Kızıltoprak mahallelerinde hizmete açılan yeni etüt merkezlerini ziyaret etti. Bütün gençleri merkezlere davet eden Başkan Uysal, “ Bütün bu alanlar öğrencilerimizin ders çalışabilmesi için, onların hizmetinde” dedi.

Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim ve gençleri üniversite sınavına hazırlayan merkeziyle Antalya’nın en büyük eğitim kurumlarından Muratpaşa Belediyesi, etüt merkezleriyle de eğitime verdiği desteği sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi Güzeloba ve Şirinyalı mahallelerine açtığı etüt merkezlerinin ardından Kızıltoprak ve Meltem’de de yeni etüt merkezleri açtı. Merkezleri ziyaret eden Başkan Uysal “Muratpaşa’mızda gençlerimizin, öğrencilerimizin internet erişimi olan, birbirleriyle sosyalleşebilecekleri, temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ders çalışma alanları oluşturuyoruz” dedi.

Meltem Mahallesi’nde Akdeniz Üniversitesi’ne komşu etüt merkezi İsmail Baba Sürelsan Caddesi üzerinde 3807 Sokak’ta yer alıyor. Etüt merkezi bireysel çalışmalarda kullanılabileceği gibi öğrencilerin grup çalışmaları ve projelerini tartışabilmelerine elverişli olarak tasarlandı. Kızıltoprak Mahallesi Etüt Merkezi ise 922 Sokak’ta yer alıyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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