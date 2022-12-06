Muratpaşa’ya 4 yeni kapalı pazar

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 4 mahallede kapalı pazar yeri yapılması için Antalya Semt Pazarcıları Odası’yla protokol imzaladı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, amaçlarının Muratpaşa’ya yakışan Pazar yerleri oluşturmak olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 90 binin üzerinde nüfusa sahip 4 mahallesinde kapalı pazar yerleri inşa edilmesi amacıyla Antalya Semt Pazarcıları Odası’yla protokol imzaladı. Belediye hizmet binasında düzenlenen törenle imzalanan protokole göre Muratpaşa’nın yeni kapalı pazarları, Yenigün Mahallesi 1048 Sokak, Kızılarık Mahallesi 2842 Sokak, Ermenek Mahallesi Aycan Sokak ve Güzeloba’da 2395 Sokak üzerinde bulunan yerlere inşa edilecek.

Kapalı pazar yerleri inşaatları, protokole göre Antalya Semt Pazarcıları Odası’nca yaptırılacak ve belediyeye bedelsiz devredecek. Belediye Pazar yerinin denetim ve temizliğinden sorumlu olacak ve tezgah yerleşim planı da yine belediye tarafından yapılacak. Pazar inşatları yer tesliminin ardından 8 ay içinde tamamlanacak.

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Uysal Muratpaşa’da yasal ve maddi imkanlar çerçevesinde sağlıklı Pazar yerleri oluşturmak için en üst düzeyde gayret ettiklerini söyledi. Amaçlarının Muratpaşa’ya yakışır, kent sakinlerinin rahatlıkla kullanabileceği pazarlar inşa etmek olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Hem pazarcı esnafımıza hem Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Oda Başkanı Metin Bucak, “Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a, bize göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür ederiz. Güzel bir pazar yapacağız” dedi.