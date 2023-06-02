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Özel Bodrum Konacık Anaokulu'nda ikinci mezunlar

Özel Bodrum Konacık Anaokulu'nda ikinci mezunlar
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Bodrum Belediye AŞ bünyesinde bulunan Özel Bodrum Konacık Anaokulu, ikinci mezunlarını verdi

2021 yılında hizmete açılarak eğitim vermeye başlayan Bodrum Belediyesi Özel Bodrum Konacık Anaokulu, ikinci mezunlarını verirken Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde velilerin katılımıyla düzenlenen yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninde, duygulu anlar yaşandı.

Yıl sonu gösterisinde çocuklar, yıl boyunca hazırlandıkları gösterileri sergilerken veliler ve öğretmenler gösterileri ilgiyle izledi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Okul Müdürü Deniz Delibaş, okul öğretmenlerine teşekkür ederken Cumhuriyet çocukları yetiştirdiklerinin altını çizdi. Delibaş, “Biz sadece yol göstereniz. Eğitim ailede başlar.” diyerek ailenin, çocukların eğitim hayatındaki önemine vurgu yaptı.  

Tören sonunda cüppelerini giyen minikler, ant içip diplomalarını öğretmenleri Feray Karaca ve Ebru Maden’den alarak ilk kep fırlatma heyecanını yaşadılar.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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