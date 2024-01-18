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Şampiyon ABB EGO Spor Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor

Şampiyon ABB EGO Spor Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor
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Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi takımlarından MKE Ankaragücü İkon Menkul’de forma giyen Mustafa Yiğit Elgün ile sözleşme imzaladı.

Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyerek büyük başarı elde eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Basketbol Takımı kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

MKE ANKARAGÜCÜ İKON MENKUL’UN PİVOTU İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet elde ederek Türkiye Bölgesel Ligi’ne yükselen, başarılı ve deneyimli oyuncularıyla da güçlenmeye devam eden ABB EGO Spor, Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Ankaragücü İkon Menkul’de forma giyen 2.15 boyundaki başarılı pivot Mustafa Yiğit Ergün ile sözleşme imzaladı.

    Türkiye Bölgesel Ligi’ne yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, şunları söyledi:

“Şampiyon kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Basketbol Ligi takımlarından MKE Ankaragücü İkon Menkul’de forma giyen Mustafa Yiğit Ergün ile sözleşme imzaladık. Türkiye Bölgesel Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp, Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde mücadelemize devam etmek istiyoruz.”

İmza törenine katılan EGO Spor Basketbol Takımı Genel Menajeri Yağmur Beşe ise “Öncelikle Onursal Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Kulüp Başkanımız Zafer Tekbudak’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olacağız” dedi.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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