Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Büyükdere ve Kocataşlı komşularını dinledi

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun seçim vaatleri arasında yer alan ''Mahallemi Dinliyorum'' toplantılarının bu haftaki adresi Büyükdere ve Kocataş mahalleleri oldu. Büyükdere ve Kocataş mahallelerinde yaşayan komşularının sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Başkanı Aksu, toplantıda göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı.

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez hayata geçirdiği “Mahallemi Dinliyorum” toplantılarında bu kez Büyükdere ve Kocataş mahallesinde yaşayan komşularıyla buluştu. Başkan Aksu, komşularının tapu ve mülkiyet sorunu, çevre temizliği, sosyal ve spor tesisi ihtiyacı, yolların asfaltlanması ve özellikle engelli vatandaşlar için daha güvenli hale gelmesi, hayvan barınağı ve olası bir İstanbul depremine yönelik hazırlık çalışmaları hakkında sorularını dinledi. Sarıyer Belediyesi’nden beklentilerin de ele alındığı toplantıda Başkan Aksu, komşularının sorularını tek tek yanıtladı ve belediyenin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında da bilgilendirme konuşması yaptı. “Mahallemi Dinliyorum” toplantısına, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Başkan yardımcıları Osman Demir, Nizamettin Günel, Sergül Doğan, Ayhan Gedik, Bayram Ali Baştan, birim müdürleri, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Spor Kulübü yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİLERİNİZ KALICI HİZMETLERİMİZE IŞIK TUTUYOR”

Mahallemi Dinliyorum” toplantılarının esas amacının Sarıyer’de yaşayan komşularını ziyaret ederek, sorunlarını yerinde konuşmak ve hep birlikte çözüm üretmek olduğunu belirten Sarıyer Belediye Başkanı M.Oktay Aksu, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, “Sorunlarınıza çözüm üretmek temel görevimiz. Sorunlarını yaşayan sizlersiniz, çözüm konusunda fikir ve önerileriniz de bizim için çok önemli. Hep birlikte çözüm üretmek daha kalıcı hizmet üretmemizi sağlıyor” dedi. Toplantıda karşılıklı soru cevap bölümüne geçmeden önce göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalarla ilgili komşularına yönelik söz alan Başkan Aksu, “Değerli komşularım, ilçemiz ve komşularımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bildiğiniz üzere iki hafta önce belediyemizin ilçemizde yaşayan ilk, orta ve lise düzeyinde vereceği 7500 kişilik burs başvurularımız başladı. Göreve geldiğimizde tamamlanmamış bir aşevimiz vardı. Tüm olanaklarımızı seferber ederek aşevimizi hizmete açtık. 10 bin kişilik yemek üretme kapasitesine sahip aşevimizde, beledimiz bünyesinde hizmet veren 12 çocuk gündüz bakımevinde okuyan yüzlerce çocuklarımıza ve Bahçeköy’de bulunan konuk evimizde kalan üniversiteli kız öğrencilerimize yemek yapıyoruz. Aşevimizde ayrıca cenazelerimiz için pide, iftar yemekleri, aşure ve personel yemeği çıkacak. Belediyemize ait komşularımızın ailesiyle birlikte giderek zaman geçirebileceği bir tane sosyal tesisimiz yok. Bunun için de çalışmalar başladık. Biri Kireçburnu, biri de Pınar Mahallesi’nde olmak üzere İki sosyal tesisimizin yapımı devam ediyor. Bu dönem hedefimiz ilçemize en az 10 sosyal tesis kazandırarak sizlerin hizmetine sunmak olacak. Sosyal tesislerimizde Sarıyer Dijital Kart üzerinden gerçekleşecek yüzde 20 indiriminden tüm komşularımız faydalanacak. Uygulamaya başladığımız günden bugüne 10 bin komşumuz başvuruları yaparak kartlarını kullanmaya başladı. Bir sahil kenti olan ilçemizde üç ayrı Kilyos, Rumeli Feneri ve Kısırkaya’da plajlarımızı halkımıza ücretsiz olarak hizmete sunduk. Bazı eksiklerimiz var. Onları da önümüzdeki yaz sezonuna kadar tamamlayacağız.

“DEV YATIRIM PROJESİYLE KIRK YILLIK ALTYAPI SORUNUMUZU ÇÖZÜYORUZ”

Son günlerde toplumumuzda özellikle kadın ve çocuklara yönelik yaşanan ve bizleri derinden sarsan şiddet olaylarını kınıyoruz. Özellikle ilçemizde yaşayan kadınlara, genç kızlarımıza ve çocuklarımıza hizmet üretecek Kadın Aile Müdürlüğü’nü kurduk. En kısa zamanda görevlendirmeler yapılacak. Komşularımızdan toplanan vergilerin komşularımıza hizmet olarak geri dönmesi konusunda bütçe planlarımızı en ince ayrıntısına dikkat ederek etkin, verimli bir biçimde kullanılmasını sağlıyoruz. İlçemizin birçok yerinde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Sarıyer Meydanı’mızı 29 Ekim’de açmayı planlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte anlamlı bir günde açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. FSM ve Baltalimanı mahallelerimizde yıllardır süren içme suyu problemini çözdük. Kireçburnu Çocuk Gündüz Bakımevinin yapımını tamamladık. Yine kurulduğu günden beri, Sarıyer meclis üyeliğim döneminde çok önemsediğim bir konu vardı. Sarıyer Akademi sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerimize yönelik bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyordum. Bu sorunumuza yönelik Sarıyer Akademi 2 hibrit eğitimlerine başladı. Eğitimde eşitlik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu projemizle ilçemizdeki tüm gençlerimize ulaşıyoruz. Sarıyer Gençlik Merkezlerimizde üç adet robotik kodlama sınıflarını açtık. Çocuklarımızın günün eğitim koşullarına uygun bir şekilde eğitim görmesini sağlamak istiyoruz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyemizin de ilçemize çok önemli hizmetleri oldu. Belediyemiz, İBB ve İSKİ ile Darüşafaka, İstinye, Derbent, Poligon, Pınar ve Ferahevler mahallelerimizin 40 yıldır yaşadıkları alt yapı sorununu dev bir yatırım projesi ile çözüyoruz. Komşularımızın rahat bir nefes alması için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm büyükşehir belediyesi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum”dedi.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞA EDECEĞİZ”

Mahallelinin, “Nasıl bir ilçe istiyoruz” sorusuna; güvenli, planlı, sosyal ve kültürel çalışmaların yapıldığı bir ilçe görmek istediği yanıtının verildiği toplantıda Başkan Aksu, komşularının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Mülkiyet, planlama, yolların asfaltlanması, parkların bakımı, yeni spor alanları, eğitim ihtiyaçları, hayvan bakımı ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Aksu, şunları söyledi: Göreve gelmeden önce sürekli dile getirdiğim gibi ilçemizin en büyük sorunlarından mülkiyet ve planlama konusunda her zaman sizlerle birlikte hareket edeceğim. Geçtiğimiz dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde mülkiyeti İBB’ye ait olan yerlerin tapularının verilmesi için komşularımızın haklarını onlar kadar savundum. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz bu konuda üzerine düşeni yaptı ve komşularımız tapularına kavuştu. Dilerim tüm diğer kurum yetkilileri de bu konuda üzerine düşeni yapar. Hiçbir komşumuzun hak kaybına uğramasına izin vermeyeceğiz. Asfalt ve kaldırımların yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. İlçemiz çok geniş bir alana sahip. Bugüne kadar 40 bin ton asfalt döktük. Dökülen asfalt çok ama görünmüyor. Okul ihtiyacınız, ulaşım, spor tesisi, parkların yenilenmesi, güvenliği ve ışıklandırılması ve diğer taleplerinizi ilgili başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz tek tek not etti. En kısa zamanda bu sorunlarınıza çözüm üreteceğiz. Bir veteriner hekim olarak her zaman söylediğimiz gibi doğadaki tüm canlıları yaşatmak ve korumak temel görevlerimizden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle hayata geçirdiğimiz “Sahiplenmek sizden, mama, tedavi ve aşı desteği bizden” kampanyamız devam ediyor. İlçemizde ülkemize örnek olacak bir hayvan bakım hastanesi ve rehabilitasyon merkezi için çalışmalara başladık. Öncelikle yer bulduk. Kurumlarla görüşmelerimiz başladı. Komşularımız yüreklerini ferah tutsunlar can dostlarımız bize emanet. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, bir sonraki toplantıda bulaşmak dileğiyle diyorum.