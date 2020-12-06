Sarıyer Belediyesi yağışlı havayı avantaja çevirdi

Sarıyer Belediyesi ekipleri, sokaklarda sessizliğin hâkim olduğu hafta sonunu değerlendirerek yapımına başlanacak asfalt kaplama, traşlama, mazgal - baca yükseltme ve kreş inşaatı işlerine start verdi. Özel izinle çalışmalarını hafta sonu sürdüren Sarıyer Belediyesi ve İBB ekipleri Sarıyer’i iyileştiren çevre düzenlemelerine ve periyodik bakımlara da hız verdi.

İŞTE O MAHALLELER

Ayazağa Şehit Naci Canan Tuncer Sokak - Yeşiltepe otobüs son durağı arası - İBB ile ortak çalışma

Ayazağa 113. Sokak asfalt çalışması

Sarıyer Merkez Meserburnu Caddesi asfalt tıraşlama çalışması – İBB ile ortak çalışma

Sarıyer Merkez, Şehit Sinan Eroğlu sokak kaplama çalışması - İBB ile ortak çalışma

Fatih Sultan Mehmet Bilgi Sokağı asfalt tıraşlama – kaplama çalışması

Baltalimani Anafartalar Caddesi mazgal ve baca yükseltme çalışması - İBB ile ortak çalışma

Reşitpaşa Posta Yolu Caddesi asfalt tıraşlama - kaplama çalışması

Reşitpaşa Bayram Sokak kreş inşaatı

Maden Özdereiçi Sokak asfalt çalışması