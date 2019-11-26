Sarıyer'de görev yapan öğretmenler yemekte buluştu

Sürekli değişen eğitim sistemi nedeniyle mesleki sorunlar yaşayan, atama bekleyen, şehit edilen eğitimcilerin gölgesinde bir öğretmenler günü daha geride kaldı. Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ülkenin gelecek nesillerini yetiştiren öğretmenlerin onuruna yemek düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe ilçede görev yapan eğitimcilerin yanı sıra; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz katıldı. Geceye ev sahipliği yapan Şükrü Genç, yaptığı açılış konuşmasında, “Eğitim sonraya bırakılacak, sürekli üzerinde oynanacak bir konu değildir. Bir ülkenin geleceğidir. Herkesin sorumlulukları bulunan bu alanda, bu sonuçları değiştirmek için acele etmeliyiz” dedi. Başkan Genç konuşmasının ardından geceye katılan öğretmenlerle birlikte pasta kesti. Etkinlikte sahne alan sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türkülere hep birlikte eşlik eden öğretmenler, kendilerine ayrılan bu günde doyasıya eğlendi.

HER ÖĞRETMEN BİRER SANATKÂRDIR

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, “Öğretmek bir tutkudur. Öğretmen bu aşk ile yola koyulur. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün gelişmesinde, bireylerin sosyal hayata hazırlanmasında öğretmenlerin başrol oynaması gerekmektedir. Yeni neslin niteliği onu yetiştiren öğretmenin niteliğiyle özdeş olacaktır. Öğretmenler insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkârdır” dedi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Programa ev sahipliği yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise “ 24 Kasım Öğretmenler Günü olmasının yanı sıra Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının verildiği gün. Hiçbir zaman unutmadığım Van Depremi’nde yitirdiğimiz 75 öğretmenin de günü kutlu olsun. Her ne şekilde olursa olsun Türkiye’nin ücra köşelerinde sorumluluk anlayışında yurtseverliğiyle, çocuklara olan sorumluluğuyla, aziz vatanımızın en uç noktasına gidip terör denen lanete kurban giden şehit öğretmenlerimizin de gününü kutluyorum. Oralarda şu an görev yapan ve öğretmenler gününü kutlama şansı olmayan eğitimcilerin de gününü kutluyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımın yaşam standartları gözden geçirilerek aldıkları maaş dışında bir şan ve şeref nişanesinin mutlaka verilmesi gereklidir” diye konuştu.