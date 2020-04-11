Sarıyer'de korona günlerinde engelsiz hizmet

Ülke genelinde koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Engelli çocuğu bulunan ailelerin yaşam kalitesini artırmak için çalışan EÇADEM, zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde de ailelere ve çocuklara destek olmaya devam ediyor. EÇADEM’de görevli olan personeller, aileleri görüntülü ve sesli arayarak psikolojik destek sağlıyor. Uzmanlar, stresle baş etmek için önerilerinde bulunulurken hem anneyi hem babayı hem de kardeşleri kapsayan terapileri online olarak gerçekleştiriliyor.

5 BİN 923 KİŞİYE ULAŞILDI

Yapılan görüşmelerde öğretmenler çocuklardan duygu durumu, ev ortamı, evde bulunan kişi sayısı ve nasıl zaman geçirdikleri gibi konularda bilgi alıyor. Daha sonra kaliteli zaman geçirmeleri ve virüs süreciyle ilgili farkındalık sağlamalarına yönelik önerilerde bulunuyor. Sosyal medya hesaplarından bilgilendirme ve etkinlik videoları da yayınlanmaya devam ederken, paylaşımlar ise şu ana kadar 5 bin 923 kişiye ulaştı