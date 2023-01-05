Saygı Öztürk, Türkiye'de Tarikatlar Gerçeği söyleşisiyle Kadıköy CKM'de

Caddebostan Kültür Merkezi’nin bu haftaki söyleşi ve imza günü programının konuğu araştırmacı, gazeteci, yazar Saygı Öztürk olacak. Öztürk 7 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te “Türkiye’de Tarikatlar Gerçeği” adlı söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) usta yazarları okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. CKM’nin ocak programının ilk konuğu araştırmacı, gazeteci, yazar Saygı Öztürk olacak. Öztürk Hürriyet, Sabah, Star ve Sözcü gazetelerinde gündem yaratan haber ve röportajlarıyla Sedat Simavi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri dahil olmak üzere 30’dan fazla ödülün sahibi. Menzil’e ve Buhara’ya giden; şeyhlerle, sofilerle konuşan Saygı Öztürk söyleşisinde Türkiye’nin yakın politik tarihine, ülkenin bugününü kaleme aldığı kitaplarıyla ışık tutacak ve söyleşinin ardından CKM giriş katta bulunan Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınlarında kitaplarını okurları için imzalayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Türkiye’de Tarikatlar Gerçeği söyleşisi ve imza günü 7 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te CKM Büyük Salon’da gerçekleşecek.