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Shakespeare’in unutulmaz eseri ‘Othello’ Kartal’da sahnelendi

Shakespeare’in unutulmaz eseri ‘Othello’ Kartal’da sahnelendi

Dünya edebiyatının ünlü ismi İngiliz yazar ve şair William Shakespeare’in unutulmaz eseri ‘Othello’ Kartal’da tiyatroseverlerle buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ocak ayı kültür-sanat programı kapsamında Kartal Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. William Shakespeare’in kaleme aldığı, Özdemir Nutku’nun çevirdiği, yönetmenliğini ise Nazım Uğur Özüaydın’ın üstlendiği oyun, seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Kartal Sanat Tiyatrosu’nun ev sahipliği yaptığı tiyatro oyununa, pandemi kuralları gereği salon kapasitesinin yarısı kadar seyirci alındı. Maske ve mesafe kurallarına uygun olarak salonda yerlerini alan seyirciler,  Shakespeare’in unutulmaz eserini sahneleyen oyunculara tam not verdi.

Tek perde olarak sahnelenen oyunda, bir Venedik kumandanı olan Othello’nun sevgilisi Desdemona ile olan mutluluklarının, Çavuş Iago’nun ihtirasları yüzünden cehenneme dönüşmesi anlatılıyor.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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