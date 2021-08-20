Şişli ve Charlottenburg-Wilmersdorf belediyeleri kardeşlik için imza attı

Şişli Belediyesi Berlin’in en köklü ilçelerinden olan Charlottenburg-Wilmersdorf belediyesiyle kardeş belediye protokolü imzaladı.

Şişli Belediyesi, uluslararası alanlardaki iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi ile kardeş belediye oldu.

Bu konudaki iş birliği protokolü, 19 Ağustos Perşembe günü Şişli Belediye Başkanı Muammer Kesin ile Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Reinhard Naumann arasında Berlin’de imzalandı. İmzalanan protokol, her iki belediye arasında; şehircilik-kentsel dönüşüm, hareketlilik, sosyal haklar, inovasyon, katılımcılık ve kültür-sanat alanlarındaki iş birliğini kapsıyor.

“Gelecekteki projeler için heyecanlıyız”

Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi ile imzalanan protokole ilişkin açıklamada bulunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Berlin ve İstanbul bir adım daha yakınlaştı. Burada çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Aralarında çok değerli iş insanları, sanatçılar ve farklı alanlarda tecrübe sahibi insanlarımız var. Onlar, hem içinde yaşadıkları Almanya’yı ve Alman kültürünü hem de Türkiye’yi tanıyorlar. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Sayın Reinhard Naumann ile iş birliği protokolümüze imza attık. İlçelerimiz arası deneyim aktarımı ve gelecekteki projeler için heyecanlıyız. Hep vurguluyorum: Biz kağıt üzerinde iş birliği yapmak için bu anlaşmayı imzalamadık. Kardeş belediye kavramına uygun bir şekilde aktif bir işbirliği gerçekleştirmek istiyoruz. Aynı şekilde karşı taraf da bu iyi niyetini dile getirdi. Her iki belediye için de hayırlı olmasını dilerim” dedi.



Önemli isimlerle bir araya gelindi

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in öncülüğünde, Belediye Meclis üyeleri Selina Doğan, Zehra Cemre Özyalçın, Mustafa Arpacı ile Başkan Yardımcısı Elçin Önder ve Göksu Dinç ülkemizi temsilen üst düzey görüşmeler yaptılar. Heyet, Berlin Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen başta olmak üzere, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan’ın dışında Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile bir araya geldi.

Berlin’in Merkezi

Yaklaşık 343 bin kişi yaşadığı Charlottenburg-Wilmersdorf, 2001 yılında Wilmersdorf ve Charlottenburg ilçelerinin birleşmesiyle oluştu. Lüks markaların mağazalarının bulunduğu Kudamm Bulvarı’nın da yer aldığı, eğlence ve gastronomi kültürünün yoğun olduğu ilçenin görülmeye değer mekanları arasında; kentin sembolü olan Gedächtnis Kirche (Anı Kilisesi), Olimpiyat Stadyumu, Prusya dönemine ait Charlottenburg Sarayı dışında tiyatro dünyasının en tanınmış mekanlarından Schaubühne tiyatrosunu da saymak mümkün.