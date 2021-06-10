Şişli’de kadın girişimciler ‘Ticaretin Kadınları’ ile yeni pazarlara erişecek

KAGİDER ve Şişli Belediyesi kadın girişimcilerin desteklenmesi için güç birliği yaptı. ‘Ticaretin Kadınları’ çevrimiçi platformunun güçlendirilmesini hedefleyen iş birliğiyle, kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın alımları için Şişli bölgesindeki kadın girişimcilerin erişilebilir olmasını sağlamak amaçlanıyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Şişli Belediyesi, Şişli bölgesindeki kadın girişimcilerin ‘Ticaretin Kadınları’ çevrimiçi platformu ile desteklenmesi için iş birliğine imza attı.

Kadın girişimcilerin yeni pazarlara ve bilgiye erişimini, yanı sıra özel sektör ve kamunun satın almalarını kadın girişimcilerden yapmasını desteklemek üzere kurulan ‘Ticaretin Kadınları’ çevrimiçi platformunun güçlendirilmesini hedefleyen iş birliğiyle, kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın alımları için Şişli bölgesindeki kadın girişimcilerin erişilebilir olmasını sağlamak amaçlanıyor.

Proje, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in ev sahipliğinde 10 Haziran Perşembe günü Şişli Belediyesi’nde düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.

Erdem: ‘Sürdürülebilir kalkınma ancak kadınların ekonomik güçlenmesiyle mümkün’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme ancak ve ancak kadınların ekonomide güçlenmesi ile sağlanabilir. Dünyada kamu ihalelerinin sadece %1’inden kadın tedarikçiler pay alıyor… Hedefimiz hayata geçirdiğimiz platform ve mobil uygulama ile kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerinin ulaşılır olması ve kadınların işlerini büyütmelerini sağlamak. Daha fazla kadın girişimciye ulaşmak ve uygulamayı yaygınlaştırmak için verilen tüm destekler ülkemizin bugününe ve yarınına çok değerli katkılar… Şişli Belediyesi nezdinde çağdaş bir yerel yönetim anlayışı ile iş birliği yapmaktan ve bu çalışmaların başarıya ulaşması yolunda güçlü bir ortak bulmaktan çok mutluyuz”

“Şişli Belediyesi olarak kadının toplumda güçlenmesi için çalışıyoruz”

KAGİDER ile olan iş birliği töreninde bir konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bugün burada çok önemli bir iş birliği protokolünü imzalamak üzere toplandık. Toplumda kadının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla KAGİDER ile birlikte sahaya iniyoruz. Kadınların güçlenmesi için yaptıkları çalışmalarla tanınan bu saygın isimlerle bugün bir arada olmamız tesadüf değil. Şişli Belediyesi olarak biz de kadının toplumda güçlenmesi için çalışıyoruz” dedi.

Keskin, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sosyal Mutfağımız, Dikimevimiz, Mahalle Mutfağımız ve yakında hizmet vermeye başlayacak Gıda Bankamızda aralarında göçmenlerin de olduğu 30’un üzerinde kadını istihdam ettik. Bu merkezlerimizde aşçılık, dikim ve dayanıklı gıda alanlarında eğitimler veriyoruz. Eğitimler sonunda sertifikalarını alan kadınlar, donanımlı bir şekilde iş arıyor, çalışma yaşamına daha yetkin katılıyorlar. Bu hizmetlerimizle kadın kooperatiflerini de ayrıca destekliyoruz.

Kadınları, sadece ekonomik alanda değil şiddet karşısında da güçlendiriyoruz. Geçen yıl Kasım ayında Kadın Danışma Merkezimizi açtık. Kadınlar Merkezimizde İstanbul Barosu avukatlarından hukuki destek alıyorlar. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile iş birliği içinde Şişli’de “Acil Yardım Hattı”nı da kurduk. Şimdi de imzaladığımız bu protokolle KAGİDER’in geliştirdiği “Ticaretin Kadınları” web portalının güçlenmesi için kararlılıkla çalışmaya başlayacağız.

“Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşacağız”

Türkiye’deki kadın girişimcileri, kadın üreticileri ve kadın kooperatiflerini aynı çatı altında toplayan, “Ticaretin Kadınları” web portalını sadece Şişli’de değil, İstanbul ve Türkiye’de tanıtmak saha çalışmalarının ilk önemli adımını oluşturacağına vurgu yapan Keskin, “Bu süreçte daha fazla kadının, 'Ticaretin Kadınları’ web portalına kayıt yaptırması için gerekli tüm çabayı göstereceğiz. Şişli Belediyesi olarak ürün ve hizmet alımlarımızı yaparken, “Ticaretin Kadınları” web portalını kullanacağız. Böylece Şişli’den Anadolu’ya, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşacağız. Tedarikçilerimiz arasında daha fazla kadın işletmesi olmasını gözeteceğiz” şeklinde konuştu. Keskin, bu konuda şunları söyledi:

Satın almada görevli çalışanlarımız, kamu alımlarında kadın katılımını artırmak için “KAGİDER’in eğitimlerine katılacak. Bu eğitimlerle kalıpları kırarak eşitlikçi bir kurum kültürü oluşturacağız. KAGİDER ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışmayla ülkemize “örnek bir model” olacağız.

Nihai amacımız ise ilgili yasal mevzuatın değişmesi. Hukuki alanda kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve etkin biçimde sürdürülmesi için çalışmaya yine özenle devam edeceğiz”

“Sistem kadınların karşısına cam tavanlar çıkarıyor”

İş dünyasında sistemin, kadınların karşısına sürekli görünmez engeller, “cam tavanlar” çıkardığını da belirten Keskin, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu iş birliğimizle bu cam tavanları, kadınların önündeki görünmez engelleri tek tek ortadan kaldırma amacı taşıyoruz. Biz, kadınlar güçlendikçe, toplumun güçleneceğini, ülkemizin güçleneceğini, dünyanın daha yaşanabilir bir yer olacağını biliyoruz. Bütün özlemimiz de bütün idealimiz de bu. KAGİDER yönetimine ve tüm KAGİDER ekibine, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Nazan Moroğlu’na, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu çalışmaya önemli katkılar sunan Sayın Fatma Şahin’e, bu iş birliğinin hayata geçmesi için canla başla destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

KAGİDER Yönetimi ile birlikte İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere, başka şehirlerdeki belediye başkanlarını bu iş birliğine dâhil etmek için ziyaret etmek konusunda kararlıyız. Sözlerimi noktalarken tüm belediye başkanlarımızı, kadın girişimcilere daha fazla destek vermeye çağırıyorum. Kadınların sorunlarının hamasi söylemlerle değil, şartları kadınların lehine döndürerek çözebileceğimize inanıyorum. Biz bu işe “kadından almalı, memleket kazanmalı” diyerek başladık. Şimdi ise kadınlarımızla birlikte ülkemizin tüm kadınları için sahadayız. Ben Şişli Belediye Başkanı olarak, kadın meslektaş başkanlarımla birlikte bu yola, büyük bir mutlulukla ve inançla çıkıyorum. Umarım bütün Türkiye’ye örnek olur”

“İki kurumu da tebrik ediyorum”

Toplantıya, görüntülü bir mesaj gönderen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ise şöyle konuştu:

“Kadından almalı, memleket kazanmalı. Bu önemli protokolde KAGİDER Başkanı, Şişli Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Önemli bir başlangıç, devamını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz; eğitimde, sağlıkta ve istihdamda önce kadın dedik. Kadın girişimciliğinin arttırılması için çalışma yaptık. Bugün, bu protokolle birlikte kadınlarımızın kamu ihalelerinden daha güçlü bir şekilde istifade etmeleri için büyük bir eğitim çalışması yapılacak, önemli bir model çalışması yapılacak. Bu çalışmada emeği geçen iki kurumumuzu da tebrik ediyorum. Belediyeler Birliği Başkanı olarak bunun yakın takipçisi olacağımı ifade ediyor, hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum”

224 dernek 1200’den fazla kadın girişimci

KAGİDER’in koordinatörlüğünü yaptığı, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUIKAD) paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Ticaretin Kadınları’ portalı ve mobil uygulamasına, Türkiye genelinde toplam 224 kadın girişimci derneği ve 1200’den fazla kadın girişimci kayıtlı bulunuyor.

Kadın girişimciler için girişimci destekleri hakkında bilgiler, etkinlikler, rol model hikâyeleri ve kamu ihalelerinin linkleri gibi tüm gerekli bilginin bulunduğu Ticaretin Kadınları portalı ve mobil uygulamasında şehir, sektör, ürün ve firma bazlı aramalar yapılarak kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerine hızlıca ulaşmak mümkün. Uygulamaya kayıtlar ise hâlen devam ediyor.