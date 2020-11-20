Şişli'de kadın istihdamını arttıracak yeni proje

Şişli Belediyesi, özellikle kadın istihdamına doğrudan katkı yapacak olan örnek girişim projesi olan “Mahalle Mutfakları’nı” hayata geçiriyor. Bu kapsamda oluşturulan ilk Mutfak, Şişli Merkez Mahallesi’nde hizmete açıldı.

Şişli Belediyesi, ilçede yaşayan kadın istihdamını önceleyen, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim hedeflerine ulaşılmasında, her mahallenin kendi mutfağını kurma, güvenli gıdayı işleme, kendi yerel kadrolarını oluşturma sürecinin uygulanacağı “Mahalle Mutfakları” projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda Şişli Merkez Mahallesi’nde oluşturulan ilk Mutfak, 19 Kasım Perşembe günü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Eşi Hülya Keskin’in katılımı ile hizmete açıldı.

Şişlili kadınlar kendi mutfaklarının patronu olacak

“Mahalle Mutfakları”, öncelikli olarak çalışmayan kadınların projeye katılımını amaçlıyor. Proje ile mahallenin fiziksel, demografik, kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı gözetilerek, her bireyin özel ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Amaç yerelden kalkınma modeli

“Mahalle Mutfakları’nda” kentlilik, komşuluk ve dayanışma bilincini harekete geçirerek, mahallelerde kadın öncelikli istihdam sağlanması, yerelde işsizliğin ve kent yoksulluğunun azaltılması hedefleniyor.