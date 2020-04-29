Şişli'nin sepetinde komşuluk var!

İstanbul’un balkonlardan sepet sarkıtarak alışveriş yapma kültürü, bu kez Koronavirüs salgını döneminde sokağa çıkma kısıtlılığı olan, 65 yaş üstü Şişlili komşular için bir korunma yöntemi olarak, ‘Komşu Sepeti’ adıyla geri döndü.

Şişli Belediyesi, 65 yaş ve üstü komşuları için üreteceği 2.500 adet ‘Komşu Sepetinin’ dağıtımını yapacak. ‘Komşu Sepetleri’ ünlü modacı Aslı Filinta Demir’in desteğiyle hayat buldu.

Şişli’nin de geleneklerinden biri olan pencereden, balkondan sepetle alışveriş kültürü bu defa Koronavirüs salgını döneminde bir korunma ve dayanışma örneği olarak ‘Komşu Sepeti’ adıyla yeniden öne çıkıyor.

Şişli Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle geçirilen zor günlerde 65 yaş üstü kıdemli kentlilere de desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda salgın hastalık sebebiyle sokağa çıkma kısıtlılığı bulunan 65 yaş ve üzeri Şişlili komşular için yıkanabilir kumaştan, korunaklı ve hafif sepetler tasarlandı. İlk etapta, hazırlanan 2.500 adet ‘Komşu Sepeti’, 65 yaş ve üzerindeki komşuların yaşadığı hanelerden başlanarak dağıtılacak.

Kapıda temasın önüne geçilmesi hedefleniyor

‘Komşu Sepeti’ ile sokağa çıkışı kısıtlanan Şişlili komşuların, bakkal ve market siparişleri için teslimat görevlisi veya Vefa Sosyal Destek Ekibine sepet sarkıtmasıyla, kapıda temasın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ünlü modacı Aslı Filinta Demir’in desteğiyle tasarlanan sepetlerin bir kısmı Gizia Moda Tekstil, bir kısmı ise Şişli Halk Eğitim Merkezi’nin gönüllüleri tarafından dikiliyor.

“Uzakta değil, bir telefon kadar yakınız”

Konu ile ilgili bilgi veren Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ‘Komşu Sepetini’ 65 yaş ve üzerindeki komşularımız için tasarladık. Salgın hastalık sebebiyle sokağa çıkma kısıtlılığı bulunan 65 yaş ve üzeri Şişlili komşularımıza uzakta değil, bir telefon kadar yakınız. Bize ‘444 31 12’ Numaralı Komşu Masa Hattı’ndan ulaşabilirler. Hep beraber alacağımız önlemlerle, bu günleri aşacağımıza yürekten inanıyorum. Sağlıklı günlerde komşularımızla yeninden kucaklaşacağız” dedi.